Насправді, це вже давно секрет полішинеля. Україна та росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни. На початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення. До контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз. Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи — високого російського чиновника, максимально наближеного до путіна. Останній раз, коли Україна та росія говорили напряму, — грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні. Тому вся ця історія з російського боку про «заборонили перемовини» просто цирк для приїжджих. росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки.
а їм: не плазувати, бийся до останньої верби!
Востаннє редагувалось flyman в Пон 12 тра, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....
Це брехня. Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому. Дальший текст - продовження цієї брехні.
наведіть список або суму допомоги при Трампі за яку проголосував Сенат і Палата Представників (це після 20 січня 2025)? Такого списку не існує. Тому брехня сходить від тебе. Взагалі не спілкуюсь з тобою, бо немає з ким ще з 2022р. Вивчай, друже, матчасть.
Звичайно такого списку не існує. Що за фантазії? Я десь стверджував що існує такий список? І відколи президент США керує Конгресом (після 20 січня 2025)? Вивчай друже матчасть.
Ще раз:
prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....
Це брехня. Трамп(США) зброю дає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 тра, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.