У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
"Щодо української кризи (так Китай називає війну Росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.
За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.
Німеччина готова дати Україні додаткову зброю у разі провалу переговорів, - новий очільник МЗС
prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....
Це брехня. Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому. Дальший текст - продовження цієї брехні.
наведіть список або суму допомоги при Трампі за яку проголосував Сенат і Палата Представників (це після 20 січня 2025)? Такого списку не існує. Тому брехня сходить від тебе. Взагалі не спілкуюсь з тобою, бо немає з ким ще з 2022р. Вивчай, друже, матчасть.
Звичайно такого списку не існує. Що за фантазії? Я десь стверджував що існує такий список? І відколи президент США керує Конгресом (після 20 січня 2025)? Вивчай друже матчасть.
Ще раз:
prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....
Це брехня. Трамп(США) зброю дає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 тра, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.