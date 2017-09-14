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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13837138381383913840>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 14:51

У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Щодо української кризи (так Китай називає війну Росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.

За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.


Німеччина готова дати Україні додаткову зброю у разі провалу переговорів, - новий очільник МЗС

https://www.unian.ua/world/mirni-perego ... 05987.html

Путін має небагато часу, щоб погодитися на перемир’я: у Мерца встановили дедлайн Кремлю

Якщо до закінчення понеділка Російська Федерація не погодиться на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, європейці продовжать підготовку до нових санкцій проти неї.

Про це на брифінгу в Берліні заявив речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус, пише Le Figaro.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:01

  prodigy написав:
  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.


тобі теж, заздриш?

Я не завидую маньякам-бурятам, террористам, как ты
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:55

  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.

по інету гуляють вже персональні дані і фото цього тітушки-активіста. А ми то думали що то всьо переодіті буряти
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:24

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня.
Трамп дає зброї приблизно стільки, скільки давав Байден. В середньому.
Дальший текст - продовження цієї брехні.


наведіть список або суму допомоги при Трампі за яку проголосував Сенат і Палата Представників (це після 20 січня 2025)?
Такого списку не існує. Тому брехня сходить від тебе.
Взагалі не спілкуюсь з тобою, бо немає з ким ще з 2022р.
Вивчай, друже, матчасть.

Звичайно такого списку не існує. Що за фантазії? Я десь стверджував що існує такий список?
І відколи президент США керує Конгресом (після 20 січня 2025)? :D
Вивчай друже матчасть.

Ще раз:
  prodigy написав:-Трамп: ми не даємо вам зброю, щоб послабити ваші переговорні позиції,....

Це брехня. Трамп(США) зброю дає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 тра, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:27

  Letusrock написав:
  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.

по інету гуляють вже персональні дані і фото цього тітушки-активіста. А ми то думали що то всьо переодіті буряти

Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:36

https://sud.ua/uk/news/publication/3307 ... tsiya-suda

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 16:45

  Бетон написав:Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...

А на москалях ты не хочешь это попробовать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:08

  pesikot написав:
  Бетон написав:Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...

А на москалях ты не хочешь это попробовать


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:08

  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)


і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:18

  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

їх багато, але за дивним збігом обставин вони всі або з відстрочкою або непридатні
Letusrock
 
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