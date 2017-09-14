RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13837138381383913840
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:27

  Letusrock написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

їх багато, але за дивним збігом обставин вони всі або з відстрочкою або непридатні

Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки


Часть 8. Переговоры

1) Макрон, Стармер, Туск и Мерц провели офигенную дипломатическую партию и заставили серьёзно нервничать Путина.
И даже поставили в известность Трампа, мол, ты же сам хотел прекращения огня, вот ты всё обозначили и выставили условия Путину

2) Но Трамп не подвёл ... Трамп опять показал себя слоном в посудной лавке или старым маразматиком, или нарциссом в деменции
Трамп не стал давить на Путина прекращением огня, Трамп симпатизирует Путину и облизывает его со всех сторон
Трамп встал на сторону Путина и начал давить на Зеленского для переговоров в Стамбуле, без давления на Путина о прекращении огня

3) Что ожидает Трамп от "встречи" в Стамбуле ?
Да всё просто, мол, я, найвеличниший Трамп-миротворец, организовал вам "встречу" (номерной фокс будет биться в экстазе этим тезисом)
А всё, что вы там порешаете - это уже ваша проблема и ответственность Украины, но не Путина

4) Поедет ли Путин на "встречу" ?
Я думаю, что Путин не поедет. Максимум пришлёт какую-то шестёрку, типа, Мединского

А если и поедет, то только за капитуляцией Украины.
Ведь он же чётко сказал, "мы продолжаем переговоры". Не возобновляем, а продолжаем.
И Стамбул был назван не случайно. "Продолжение" Стамбульских переговоров

5) Но в любом случае, нихрена хорошего от встречи не будет.
Россия, в любом лице, выдвинет заранее невыполнимые условия.
Украина не согласится.
Путин раструбит, что Украина не хочет мира. Местные хомячки это подхватят
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 13837138381383913840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97996
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927825
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2590)
12.05.2025 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.