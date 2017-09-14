Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...
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Додано: Пон 12 тра, 2025 17:27
Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...
Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Часть 8. Переговоры
1) Макрон, Стармер, Туск и Мерц провели офигенную дипломатическую партию и заставили серьёзно нервничать Путина.
И даже поставили в известность Трампа, мол, ты же сам хотел прекращения огня, вот ты всё обозначили и выставили условия Путину
2) Но Трамп не подвёл ... Трамп опять показал себя слоном в посудной лавке или старым маразматиком, или нарциссом в деменции
Трамп не стал давить на Путина прекращением огня, Трамп симпатизирует Путину и облизывает его со всех сторон
Трамп встал на сторону Путина и начал давить на Зеленского для переговоров в Стамбуле, без давления на Путина о прекращении огня
3) Что ожидает Трамп от "встречи" в Стамбуле ?
Да всё просто, мол, я, найвеличниший Трамп-миротворец, организовал вам "встречу" (номерной фокс будет биться в экстазе этим тезисом)
А всё, что вы там порешаете - это уже ваша проблема и ответственность Украины, но не Путина
4) Поедет ли Путин на "встречу" ?
Я думаю, что Путин не поедет. Максимум пришлёт какую-то шестёрку, типа, Мединского
А если и поедет, то только за капитуляцией Украины.
Ведь он же чётко сказал, "мы продолжаем переговоры". Не возобновляем, а продолжаем.
И Стамбул был назван не случайно. "Продолжение" Стамбульских переговоров
5) Но в любом случае, нихрена хорошего от встречи не будет.
Россия, в любом лице, выдвинет заранее невыполнимые условия.
Украина не согласится.
Путин раструбит, что Украина не хочет мира. Местные хомячки это подхватят
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