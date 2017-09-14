Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55

Эпиграф

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки



Часть 8. ПереговорыМакрон, Стармер, Туск и Мерц провели офигенную дипломатическую партию и заставили серьёзно нервничать Путина.И даже поставили в известность Трампа, мол, ты же сам хотел прекращения огня, вот ты всё обозначили и выставили условия ПутинуНо Трамп не подвёл ... Трамп опять показал себя слоном в посудной лавке или старым маразматиком, или нарциссом в деменцииТрамп не стал давить на Путина прекращением огня, Трамп симпатизирует Путину и облизывает его со всех сторонТрамп встал на сторону Путина и начал давить на Зеленского для переговоров в Стамбуле,Что ожидает Трамп от "встречи" в Стамбуле ?Да всё просто, мол, я, найвеличниший Трамп-миротворец, организовал вам "встречу" (номерной фокс будет биться в экстазе этим тезисом)А всё, что вы там порешаете - это уже ваша проблема и ответственность Украины, но не ПутинаПоедет ли Путин на "встречу" ?Я думаю, что Путин не поедет. Максимум пришлёт какую-то шестёрку, типа, МединскогоА если и поедет, то только за капитуляцией Украины.Ведь он же чётко сказал, "мы продолжаем переговоры". Не возобновляем, а продолжаем.И Стамбул был назван не случайно. "Продолжение" Стамбульских переговоровНо в любом случае, нихрена хорошего от встречи не будет.Россия, в любом лице, выдвинет заранее невыполнимые условия.Украина не согласится.Путин раструбит, что Украина не хочет мира. Местные хомячки это подхватят