Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...
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Додано: Пон 12 тра, 2025 17:27
Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...
Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Часть 8. Переговоры
1) Макрон, Стармер, Туск и Мерц провели офигенную дипломатическую партию и заставили серьёзно нервничать Путина.
И даже поставили в известность Трампа, мол, ты же сам хотел прекращения огня, вот ты всё обозначили и выставили условия Путину
2) Но Трамп не подвёл ... Трамп опять показал себя слоном в посудной лавке или старым маразматиком, или нарциссом в деменции
Трамп не стал давить на Путина прекращением огня, Трамп симпатизирует Путину и облизывает его со всех сторон
Трамп встал на сторону Путина и начал давить на Зеленского для переговоров в Стамбуле, без давления на Путина о прекращении огня
3) Что ожидает Трамп от "встречи" в Стамбуле ?
Да всё просто, мол, я, найвеличниший Трамп-миротворец, организовал вам "встречу" (номерной фокс будет биться в экстазе этим тезисом)
А всё, что вы там порешаете - это уже ваша проблема и ответственность Украины, но не Путина
4) Поедет ли Путин на "встречу" ?
Я думаю, что Путин не поедет. Максимум пришлёт какую-то шестёрку, типа, Мединского
А если и поедет, то только за капитуляцией Украины.
Ведь он же чётко сказал, "мы продолжаем переговоры". Не возобновляем, а продолжаем.
И Стамбул был назван не случайно. "Продолжение" Стамбульских переговоров
5) Но в любом случае, нихрена хорошего от встречи не будет.
Россия, в любом лице, выдвинет заранее невыполнимые условия.
Украина не согласится.
Путин раструбит, что Украина не хочет мира. Местные хомячки это подхватят
Додано: Пон 12 тра, 2025 18:39
тому й живемо поки так... але ці особистості ще й голосніше всіх питають - а що ж так погано живемо?..
Додано: Пон 12 тра, 2025 18:41
Додано: Пон 12 тра, 2025 18:42
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:03
Увы, но фраза "я не говорю про политику" - не на ровном месте появилась
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:06
Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
поясняю, путін заводить рака за камінь, трамп на це не реагує
чому? тому що дивиться не на дії путіна і на контр-дії Зеленського
десь два місяці тому (після скандалу у оральному кабінеті) журналісти спитали Зеленського -чи має містер президент Трамп реальний план закінчення війни?
Той по наївності відповів: мабуть окрім дзвінка Путіну ніякого плану не існує
і цим знов підставив себе під стріли гніву, а відповідь мала бути такою:
звісно що має план, тільки він мене з ним не ознайомив
(це дипломатичний пінг-понг)
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24
....пля , який аперкот ?
...ХТО ???
....насправді ти звичайна людина (тільки дуже перелякана ) у якої насамперед немає ніяких здібностей , а особливо фізичних даних .
Всі свої мрії що ти тут пишеш ніякого стосунку до війни не мають ....
...........і вислів знайшов аперкот ...)))
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:27
Може він аперкот з антрекотом переплутав ))
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