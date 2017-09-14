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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13838138391384013841>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:27

  Letusrock написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

їх багато, але за дивним збігом обставин вони всі або з відстрочкою або непридатні

Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки


Часть 8. Переговоры

1) Макрон, Стармер, Туск и Мерц провели офигенную дипломатическую партию и заставили серьёзно нервничать Путина.
И даже поставили в известность Трампа, мол, ты же сам хотел прекращения огня, вот ты всё обозначили и выставили условия Путину

2) Но Трамп не подвёл ... Трамп опять показал себя слоном в посудной лавке или старым маразматиком, или нарциссом в деменции
Трамп не стал давить на Путина прекращением огня, Трамп симпатизирует Путину и облизывает его со всех сторон
Трамп встал на сторону Путина и начал давить на Зеленского для переговоров в Стамбуле, без давления на Путина о прекращении огня

3) Что ожидает Трамп от "встречи" в Стамбуле ?
Да всё просто, мол, я, найвеличниший Трамп-миротворец, организовал вам "встречу" (номерной фокс будет биться в экстазе этим тезисом)
А всё, что вы там порешаете - это уже ваша проблема и ответственность Украины, но не Путина

4) Поедет ли Путин на "встречу" ?
Я думаю, что Путин не поедет. Максимум пришлёт какую-то шестёрку, типа, Мединского

А если и поедет, то только за капитуляцией Украины.
Ведь он же чётко сказал, "мы продолжаем переговоры". Не возобновляем, а продолжаем.
И Стамбул был назван не случайно. "Продолжение" Стамбульских переговоров

5) Но в любом случае, нихрена хорошего от встречи не будет.
Россия, в любом лице, выдвинет заранее невыполнимые условия.
Украина не согласится.
Путин раструбит, что Украина не хочет мира. Местные хомячки это подхватят
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:39

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  tester3373 написав:і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

їх багато, але за дивним збігом обставин вони всі або з відстрочкою або непридатні

Але значно більше тих, хто хоче мілійони громадян віддати рашистам, тільки щоб він особисто міг втекти за кордон ...

тому й живемо поки так... але ці особистості ще й голосніше всіх питають - а що ж так погано живемо?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:41

  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

більш цікаво, що наплювати лише тим, хто анонімний... а як розповідати - то всі за державу думають :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:42

  pesikot написав:
Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки

Местные хомячки это подхватят

detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:03

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

більш цікаво, що наплювати лише тим, хто анонімний... а як розповідати - то всі за державу думають :lol:

Увы, но фраза "я не говорю про политику" - не на ровном месте появилась :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:06

  pesikot написав:
Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки


Часть 8. Переговоры

3) Что ожидает Трамп от "встречи" в Стамбуле ?
Да всё просто, мол, я, найвеличниший Трамп-миротворец, организовал вам "встречу" (номерной фокс будет биться в экстазе этим тезисом)
А всё, что вы там порешаете - это уже ваша проблема и ответственность Украины, но не Путина

Ведь он же чётко сказал, "мы продолжаем переговоры". Не возобновляем, а продолжаем.
И Стамбул был назван не случайно. "Продолжение" Стамбульских переговоров

Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться


поясняю, путін заводить рака за камінь, трамп на це не реагує
чому? тому що дивиться не на дії путіна і на контр-дії Зеленського

десь два місяці тому (після скандалу у оральному кабінеті) журналісти спитали Зеленського -чи має містер президент Трамп реальний план закінчення війни?
Той по наївності відповів: мабуть окрім дзвінка Путіну ніякого плану не існує

і цим знов підставив себе під стріли гніву, а відповідь мала бути такою:
звісно що має план, тільки він мене з ним не ознайомив
(це дипломатичний пінг-понг)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:24

  Бетон написав:
  Letusrock написав:
  Бетон написав:В Харькове тцк-ашник оглянувшись по сторонам, бьёт молодого парня, смирно стоящего перед ним. Бьёт в живот, внезапно. И повторяет это.
Почему?
Это приносит ему наслаждение.

по інету гуляють вже персональні дані і фото цього тітушки-активіста. А ми то думали що то всьо переодіті буряти

Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...


....пля , який аперкот ?
...ХТО ???
....насправді ти звичайна людина (тільки дуже перелякана ) у якої насамперед немає ніяких здібностей , а особливо фізичних даних .

Всі свої мрії що ти тут пишеш ніякого стосунку до війни не мають ....
...........і вислів знайшов аперкот ...)))
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:27

  холява написав:
  Бетон написав:Я на людині все ніяк не випробую аперкот. Працюю з гантелею, потім рука вилітає. Я б взалюбки на ньому б відпрацював з внутрішньою кровотечею. Ммммм...


....пля , який аперкот ?
...ХТО ???
....насправді ти звичайна людина (тільки дуже перелякана ) у якої насамперед немає ніяких здібностей , а особливо фізичних даних .

Всі свої мрії що ти тут пишеш ніякого стосунку до війни не мають ....
...........і вислів знайшов аперкот ...)))

Може він аперкот з антрекотом переплутав ))
pesikot
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  #<1 ... 13838138391384013841>
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