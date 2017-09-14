В краснознаменной армии ежедневно совершенствуются досуговые мероприятия для среднего и старшего офицерского состава. Все объяснимо и закономерно.Орки сатанеют. Они хотят смертей и хрипа агонального. Но враг свиреп, осторожен, да и далеко. Да и нафиг враг вообще нужен, когда под рукой есть контрактное мясо и рабы-срочники. Они вполне могут удовлетворить вечный русский зуд унизить слабого и задавить подчиненного. Вот и придумало офицерство себе новую «роскошную» развлекуху. В «виноватых ямах» стравливают покорных мужичков, которых на фронт позвал «голос родины и трех миллионов». Драться заставляют насмерть. Кто убьет - тому позволят вылезти и даже дадут киселя. А кто умрет -будет прямо в яме и прикопан. На видео -как раз, именно такой «смертный случай». 114я ОМСБр. Май 2025 года, день победы.
Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.
Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).
Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.
"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.
Фиксированный НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), нужно ввести для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, домохозяек, детей богатых родителей и «профессиональных бездельников» на иждивении, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Он напомнил, что сейчас взносы за неработающее население в систему ОМС перечисляют региональные власти. В 2024 году общий объем таких выплат составил 1,046 трлн рублей.
ось це мене дратувало при совку: брат після школи у 17років поступив в інститут на вечірнє відділення і також працював слюсарем 1 розряду , зарплата 85р і 5р зняли як податок "на бездетность", два місяці стягували , потім відмінили, але грошей не повернули. стосовно баченню професора Сафонова мене можна віднести до професійних бездільників, останій раз працював в ЧМП у 1993р, після цього ніде в Україні не працював і не планую(тільки у садочку)
prodigy написав:Павел Губерев призиває не складати зброю
Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.
Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).
Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.
"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.
Но миру не "хоче" Україна ... так кажуть хом"ячкі-зрадунці
ІЧСХ, вони ж все чудово розуміють, що Росія хоче війни, але не брехати вже не можуть
Banderlog написав:Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться
(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він. А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією. .