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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13838138391384013841
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:29

два дні тому в сеті росіяни виклали відео

В краснознаменной армии ежедневно совершенствуются досуговые мероприятия для среднего и старшего офицерского состава.
Все объяснимо и закономерно.Орки сатанеют. Они хотят смертей и хрипа агонального. Но враг свиреп, осторожен, да и далеко.
Да и нафиг враг вообще нужен, когда под рукой есть контрактное мясо и рабы-срочники. Они вполне могут удовлетворить вечный русский зуд унизить слабого и задавить подчиненного.
Вот и придумало офицерство себе новую «роскошную» развлекуху.
В «виноватых ямах» стравливают покорных мужичков, которых на фронт позвал «голос родины и трех миллионов».
Драться заставляют насмерть.
Кто убьет - тому позволят вылезти и даже дадут киселя.
А кто умрет -будет прямо в яме и прикопан.
На видео -как раз, именно такой «смертный случай». 114я ОМСБр. Май 2025 года, день победы.

https://t.me/nevzorovtv/26824
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:30

Павел Губерев призиває не складати зброю

Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу
Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.

Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).

Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.

"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Трамп всегда кидает своих партнёров ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:43

назад в СССР

«Бездельников» потребовали обложить налогами

Фиксированный НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), нужно ввести для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, домохозяек, детей богатых родителей и «профессиональных бездельников» на иждивении, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он напомнил, что сейчас взносы за неработающее население в систему ОМС перечисляют региональные власти. В 2024 году общий объем таких выплат составил 1,046 трлн рублей.


ось це мене дратувало при совку: брат після школи у 17років поступив в інститут на вечірнє відділення і також працював слюсарем 1 розряду , зарплата 85р і 5р зняли як податок "на бездетность", два місяці стягували , потім відмінили, але грошей не повернули.
стосовно баченню професора Сафонова мене можна віднести до професійних бездільників,
останій раз працював в ЧМП у 1993р, після цього ніде в Україні не працював і не планую(тільки у садочку)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:45

  prodigy написав:Павел Губерев призиває не складати зброю

Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу
Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.

Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).

Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.

"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.


Но миру не "хоче" Україна ... так кажуть хом"ячкі-зрадунці

ІЧСХ, вони ж все чудово розуміють, що Росія хоче війни, але не брехати вже не можуть
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:02

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться


(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він.
А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією.
.
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  #<1 ... 13838138391384013841
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