В краснознаменной армии ежедневно совершенствуются досуговые мероприятия для среднего и старшего офицерского состава. Все объяснимо и закономерно.Орки сатанеют. Они хотят смертей и хрипа агонального. Но враг свиреп, осторожен, да и далеко. Да и нафиг враг вообще нужен, когда под рукой есть контрактное мясо и рабы-срочники. Они вполне могут удовлетворить вечный русский зуд унизить слабого и задавить подчиненного. Вот и придумало офицерство себе новую «роскошную» развлекуху. В «виноватых ямах» стравливают покорных мужичков, которых на фронт позвал «голос родины и трех миллионов». Драться заставляют насмерть. Кто убьет - тому позволят вылезти и даже дадут киселя. А кто умрет -будет прямо в яме и прикопан. На видео -как раз, именно такой «смертный случай». 114я ОМСБр. Май 2025 года, день победы.
Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.
Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).
Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.
"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.
Фиксированный НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), нужно ввести для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, домохозяек, детей богатых родителей и «профессиональных бездельников» на иждивении, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Он напомнил, что сейчас взносы за неработающее население в систему ОМС перечисляют региональные власти. В 2024 году общий объем таких выплат составил 1,046 трлн рублей.
ось це мене дратувало при совку: брат після школи у 17років поступив в інститут на вечірнє відділення і також працював слюсарем 1 розряду , зарплата 85р і 5р зняли як податок "на бездетность", два місяці стягували , потім відмінили, але грошей не повернули. стосовно баченню професора Сафонова мене можна віднести до професійних бездільників, останій раз працював в ЧМП у 1993р, після цього ніде в Україні не працював і не планую(тільки у садочку)
prodigy написав:Павел Губерев призиває не складати зброю
Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.
Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).
Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.
"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.
Но миру не "хоче" Україна ... так кажуть хом"ячкі-зрадунці
ІЧСХ, вони ж все чудово розуміють, що Росія хоче війни, але не брехати вже не можуть
Banderlog написав:Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться
(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він. А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією. .
Banderlog написав:Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться
(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він. А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією. .
що ти хотів сказати? військовим шляхом було ясно після невдалого контрнаступу, але не всім... вчора 100 бригада наробила біди якщо зустріч у четвер з хуйлом не відбудеться, а це 99% то що ти тоді скажеш?
Зеленський час тому:
Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню.
Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою.
Домовилися з Президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був.
Ердоган:
"Ми щойно провели переговори з паном Зеленським, президентом України. Минулого тижня ми також обговорювали це питання з паном Трампом і говорили про кроки, які ми могли б зробити, щоб зупинити кровопролиття. Ми також підтримуємо прагнення мого дорогого друга Трампа вирішувати гарячі конфлікти шляхом діалогу і дипломатії. Туреччина стала країною, до посередництва якої звертаються в усьому світі в мирній дипломатії", - сказав Ердоган.
За словами президента Туреччини, сторони були близькі до врегулювання війни в березні 2022 року, але зусилля провалилися через "втручання військових баронів".
"Росія, Україна і Сполучені Штати домовилися про проведення переговорів. Як єдина країна, яка завоювала довіру всіх сторін, ми знову заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і будемо раді прийняти їх у себе. Ми сподіваємося, що можливість, якою ми скористалися цього разу, не буде втрачена", - додав Ердоган.
prodigy написав: це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він. А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією.
що ти хотів сказати? військовим шляхом було ясно після невдалого контрнаступу, але не всім... вчора 100 бригада наробила біди якщо зустріч у четвер з хуйлом не відбудеться, а це 99% то що ти тоді скажеш?
скажу що зеленський поганий переговорщик і треба посилати когось іншого, приміром голову верховної ради або Порошенка. Минулого разу треба було підписувати, в стамбулі, а не слухати нашіптувань британців.