Не помню я в совке налога на бездельников, помню только уголовную статью за тунеядство. Ещё есть к чему стремиться 😁
Володін пропонує карати за зловживання свободою слова (хто багато критикує в інтернеті)
В Госдуме России готовят законопроект, позволяющий арестовывать имущество граждан, находящихся за пределами страны и проходящих по административным делам. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что новая инициатива направлена на усиление административной ответственности для тех, кто совершил правонарушения, «направленные против интересов России», находясь за рубежом. Законопроект предполагает возможность привлечения к ответственности по широкому кругу административных статей.
Среди них — дискредитация Вооружённых сил РФ, демонстрация нацистской символики, распространение недостоверной информации, а также нарушение обязанностей владельцев соцсетей.
По словам Володина, арест имущества необходим для того, чтобы обвиняемые не могли уклоняться от исполнения решений российских судов. Рассмотрение законопроекта в Госдуме планируется начать в середине мая.
👥 У межах другого Форуму оборонної промисловості ЄС–Україна оголошено про створення спеціалізованої Оперативної групи з оборонного співробітництва (Task Force) між Україною та Європейським Союзом. Ініціативу представив Шарль Фріз від імені Високої представниці ЄС Кайї Каллас.
Шарль Фріз:
«Сьогодні ми започатковуємо нову оперативну групу ЄС-Україна із співробітництва в оборонній промисловості з метою досягати конкретних рішень. Це зміцнить безпеку для України та безпеку всіх нас»
📷 Створення оперативної групи Task Force передбачає подолання ключових проблем і перешкод у оборонно-промисловому комплексі, зокрема затримок із постачанням моторів, електронних компонентів та сертифікацією продукції. Головна мета, спільна розробка практичних рішень для прискорення виробництва дронів, ракет і БпЛА, необхідних Україні на полі бою.
👥 Європейський Союз інвестує 1 мільярд євро в українську оборонну промисловість. Контракти вже підписані, і кошти спрямовуються на виробництво ракет і дронів. Упродовж найближчих двох тижнів очікується додаткове фінансування в розмірі 900 мільйонів євро для закупівлі озброєнь і боєприпасів. Усі ці інвестиції здійснюються за рахунок прибутків від заморожених московитських активів. Загалом, сума допомоги ЄС українському ОПК досягає 3,3 мільярда євро, що робить Євросоюз найбільшим іноземним державним інвестором в оборонну промисловість України.
Відсутність логіки рфян просто вражає. Заявляє: "«Зеленському зустріч із президентом Росії зараз не потрібна від слова абсолютно. Ось він цієї зустрічі має боятися», — сказав Косачов." На пропозицію самого Зе зустрітися з пу. І при відмові рфії.
Відсутність логіки рфян просто вражає. Заявляє: "«Зеленському зустріч із президентом Росії зараз не потрібна від слова абсолютно. Ось він цієї зустрічі має боятися», — сказав Косачов." На пропозицію самого Зе зустрітися з пу. І при відмові рфії.