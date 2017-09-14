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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13840138411384213843>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:57

  Сибарит написав:
  prodigy написав:ось це мене дратувало при совку:

Не помню я в совке налога на бездельников, помню только уголовную статью за тунеядство.
Ещё есть к чему стремиться 😁


Володін пропонує карати за зловживання свободою слова (хто багато критикує в інтернеті)

В Госдуме России готовят законопроект, позволяющий арестовывать имущество граждан, находящихся за пределами страны и проходящих по административным делам. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что новая инициатива направлена на усиление административной ответственности для тех, кто совершил правонарушения, «направленные против интересов России», находясь за рубежом. Законопроект предполагает возможность привлечения к ответственности по широкому кругу административных статей.

Среди них — дискредитация Вооружённых сил РФ, демонстрация нацистской символики, распространение недостоверной информации, а также нарушение обязанностей владельцев соцсетей.

По словам Володина, арест имущества необходим для того, чтобы обвиняемые не могли уклоняться от исполнения решений российских судов. Рассмотрение законопроекта в Госдуме планируется начать в середине мая.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 20:59

Не бачили де дрон? Під Полтавою хтось пролюбив ..

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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:00

Україна та ЄС створюють (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vosti.html) оперативну групу з оборонної промисловості

👥 У межах другого Форуму оборонної промисловості ЄС–Україна оголошено про створення спеціалізованої Оперативної групи з оборонного співробітництва (Task Force) між Україною та Європейським Союзом. Ініціативу представив Шарль Фріз від імені Високої представниці ЄС Кайї Каллас.

Шарль Фріз:

«Сьогодні ми започатковуємо нову оперативну групу ЄС-Україна із співробітництва в оборонній промисловості з метою досягати конкретних рішень. Це зміцнить безпеку для України та безпеку всіх нас»

📷 Створення оперативної групи Task Force передбачає подолання ключових проблем і перешкод у оборонно-промисловому комплексі, зокрема затримок із постачанням моторів, електронних компонентів та сертифікацією продукції. Головна мета, спільна розробка практичних рішень для прискорення виробництва дронів, ракет і БпЛА, необхідних Україні на полі бою.

👥 Європейський Союз інвестує 1 мільярд євро в українську оборонну промисловість. Контракти вже підписані, і кошти спрямовуються на виробництво ракет і дронів. Упродовж найближчих двох тижнів очікується додаткове фінансування в розмірі 900 мільйонів євро для закупівлі озброєнь і боєприпасів. Усі ці інвестиції здійснюються за рахунок прибутків від заморожених московитських активів. Загалом, сума допомоги ЄС українському ОПК досягає 3,3 мільярда євро, що робить Євросоюз найбільшим іноземним державним інвестором в оборонну промисловість України.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:19

ну що там
які ставки на циркове шоу 15го?

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:20

  холява написав:У РОСІЇ ЗАЯВИЛИ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗУСТРІЧІ ПУТІНА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО 15 ТРАВНЯ

https://novosti.dn.ua/news/397074-u-ros ... 15-travnya

Всім здоров,я .


Відсутність логіки рфян просто вражає.
Заявляє: "«Зеленському зустріч із президентом Росії зараз не потрібна від слова абсолютно. Ось він цієї зустрічі має боятися», — сказав Косачов."
На пропозицію самого Зе зустрітися з пу. І при відмові рфії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 21:25

  detroytred написав:
  холява написав:У РОСІЇ ЗАЯВИЛИ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗУСТРІЧІ ПУТІНА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО 15 ТРАВНЯ

https://novosti.dn.ua/news/397074-u-ros ... 15-travnya

Всім здоров,я .


Відсутність логіки рфян просто вражає.
Заявляє: "«Зеленському зустріч із президентом Росії зараз не потрібна від слова абсолютно. Ось він цієї зустрічі має боятися», — сказав Косачов."
На пропозицію самого Зе зустрітися з пу. І при відмові рфії.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:00

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  холява написав:У РОСІЇ ЗАЯВИЛИ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗУСТРІЧІ ПУТІНА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО 15 ТРАВНЯ

https://novosti.dn.ua/news/397074-u-ros ... 15-travnya

Всім здоров,я .


Відсутність логіки рфян просто вражає.
Заявляє: "«Зеленському зустріч із президентом Росії зараз не потрібна від слова абсолютно. Ось він цієї зустрічі має боятися», — сказав Косачов."
На пропозицію самого Зе зустрітися з пу. І при відмові рфії.


В мене таке враження, що увесь світ Європа, Турція, араби, Китай, Україна, рфія намагається хоч якось сотворити оту зупинку війни для Трампа. (Чи тільки демонструє ото намагання).
А воно "й у кринку не лізе, мамо".
Тому отак сумбурно, циркове, недотепно, шпектакельно виходить.

Головне продемонструвати Трампичу своє старання-хотіння))
А хто реально бажає в отому відео Грінозона пояснено. І про це не прийнято говорити вголос.

Влучно підмічено - справжній Єралаш.
Гадаю, що більш всіх охрєнєває сам Трамп. Всі його запевняють, всі за, а в кринку не лізе.
Тобто всі просто почали діяти, як Трамп. Дзеркалити його манери.
________________________________
От заява Ерді:
*"Мы некоторое время назад провели переговоры с господином Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином Трампом и обсуждали шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие. Мы также поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии. Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире"...

Суцільне завіряння Трампу...
Але напокуа Ерді зупинка війни? Йому отой оркостан необхідно підточувати і підточувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 12 тра, 2025 22:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:16

  prodigy написав:Павел Губерев призиває не складати зброю

Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев призвал военных к мятежу
Ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.

Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).

Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.

"Сдадим оружие - сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооружённого русского народа!», — написал он.

Пригожина проїбали, цьому хоча б допоможіть розвернутися та спалити нах масквабад. ..
Гіркіна треба витягати та запускати в діло.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:23

  UA написав:Гіркіна треба витягати та запускати в діло.

Не згоден категорично))
Ні в якому разі.
Бо це той же ленін...
Спочатку да - зруйнує, але на уламках імперії побудує нову на порядки гіршу. Для всіх оточуючих.

Тільки не дійсно ідейні..
А от пригожин, губарєв в самий раз підійшли б.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:32

  detroytred написав:
  UA написав:Гіркіна треба витягати та запускати в діло.

Не згоден категорично))
Ні в якому разі.
Бо це той же ленін...
Спочатку да - зруйнує, але на уламках імперії побудує нову на порядки гіршу. Для всіх оточуючих.

Тільки не дійсно ідейні..

Пане підполковнику, в агентурно підставних іграх ви не шарите :mrgreen:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан
UA
 
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