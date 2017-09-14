UA написав:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан
Там головне не наявність структури, а ідея.
Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.
В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші.
"Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих.
Ніж з кожним окремо домовлятися.
А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.
Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.