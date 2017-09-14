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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13840138411384213843
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:35

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

більш цікаво, що наплювати лише тим, хто анонімний... а як розповідати - то всі за державу думають :lol:


що наплювати що за державу думати - це все на словах.
а от піти добровільно на фронт - це собою ризикувати.
піти не зважаючи на на що. і нічим не прикриваючись.
а розповідати про що завгодно можна завжди. це ж не собою ризикувати.
і це стосується також і всіх хто тут на форумі.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:43

  pesikot написав:Трамп всегда кидает своих партнёров ...

Відсрочки по догляду ще не відмінили?
Якісь ти депресивний останнім часом.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:43

  UA написав:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан

Там головне не наявність структури, а ідея.
Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.

В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші.
"Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих.
Ніж з кожним окремо домовлятися.
А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.

Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.
detroytred
 
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