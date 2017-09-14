UA написав:
Ворог провів
Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.
Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг.
І не тільки з мобілізацією..
Що є, то є. Добре це чи пагано?
Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.
Тільки не смійтесь дуже: натрапив буквально позавчора на ролік (ютуб видав збоку в колонці) години на дві монтянши з їхнім типу нашого Стерненка-Чмута (чел повністю в темі волонтерки, дронотехніки та проблем фронту. І сумами ворочає мільйонними). Дуже і дуже інформативно виявилось.
В них там повний треш... І зневіра не те що в перемогу, а в подальше хоч якесь просування захоплення одного облцентру.
Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.
Тільки по мінімуму... що в нас, що в них. Всі все розуміють...
Тільки мети іншої не мають.