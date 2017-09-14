RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13840138411384213843
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:35

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

більш цікаво, що наплювати лише тим, хто анонімний... а як розповідати - то всі за державу думають :lol:


що наплювати що за державу думати - це все на словах.
а от піти добровільно на фронт - це собою ризикувати.
піти не зважаючи на на що. і нічим не прикриваючись.
а розповідати про що завгодно можна завжди. це ж не собою ризикувати.
і це стосується також і всіх хто тут на форумі.
tester3373
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.02.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:43

  pesikot написав:Трамп всегда кидает своих партнёров ...

Відсрочки по догляду ще не відмінили?
Якісь ти депресивний останнім часом.
UA
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:43

  UA написав:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан

Там головне не наявність структури, а ідея.
Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.

В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші.
"Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих.
Ніж з кожним окремо домовлятися.
А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.

Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.
detroytred
 
Повідомлень: 24335
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:24

  detroytred написав:
  UA написав:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан

Там головне не наявність структури, а ідея.
Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.

В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші.
"Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих.
Ніж з кожним окремо домовлятися.
А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.

Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.

Це ми розмріялись.
Ворог провів напевно найуспішнішу операцію в історії спецслужб з демотивації нашого тилу протолкнувши закон про сортову мобілізацію. Організував корисних ідіотів на бусах...
З Пашею Губаревим непевно вже працюють...
UA
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:41

  UA написав:Ворог провів

Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.

Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг.
І не тільки з мобілізацією..

Що є, то є. Добре це чи пагано?
Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.

Тільки не смійтесь дуже: натрапив буквально позавчора на ролік (ютуб видав збоку в колонці) години на дві монтянши з їхнім типу нашого Стерненка-Чмута (чел повністю в темі волонтерки, дронотехніки та проблем фронту. І сумами ворочає мільйонними). Дуже і дуже інформативно виявилось.
В них там повний треш... І зневіра не те що в перемогу, а в подальше хоч якесь просування захоплення одного облцентру.
Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.

Тільки по мінімуму... що в нас, що в них. Всі все розуміють...
Тільки мети іншої не мають.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 12 тра, 2025 23:54, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 24335
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:52

  detroytred написав:
  UA написав:Ворог провів

Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.

Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг.
І не тільки з мобілізацією..

Що є, то є. Добре це чи пагано?
Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.

Бабло + люди ригів (медведчука) + корисні ідіоти.
За сукупністю факторів це скоріше б сталося ніж не сталося.
ПС Надибав в ютубі відео Руслана Бортника, це політтехнолог Медведчука (з розумних)
Він там за Зе топив. Розумно, обережно, але впевнено...
UA
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 13840138411384213843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 98044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274226
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1240)
13.05.2025 00:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.