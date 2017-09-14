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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13840138411384213843
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:35

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)

і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?

більш цікаво, що наплювати лише тим, хто анонімний... а як розповідати - то всі за державу думають :lol:


що наплювати що за державу думати - це все на словах.
а от піти добровільно на фронт - це собою ризикувати.
піти не зважаючи на на що. і нічим не прикриваючись.
а розповідати про що завгодно можна завжди. це ж не собою ризикувати.
і це стосується також і всіх хто тут на форумі.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:43

  pesikot написав:Трамп всегда кидает своих партнёров ...

Відсрочки по догляду ще не відмінили?
Якісь ти депресивний останнім часом.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 22:43

  UA написав:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан

Там головне не наявність структури, а ідея.
Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.

В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші.
"Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих.
Ніж з кожним окремо домовлятися.
А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.

Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:24

  detroytred написав:
  UA написав:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан

Там головне не наявність структури, а ідея.
Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.

В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші.
"Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих.
Ніж з кожним окремо домовлятися.
А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.

Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.

Це ми розмріялись.
Ворог провів напевно найуспішнішу операцію в історії спецслужб з демотивації нашого тилу протолкнувши закон про сортову мобілізацію. Організував корисних ідіотів на бусах...
З Пашею Губаревим непевно вже працюють...
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:41

  UA написав:Ворог провів

Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.

Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг.
І не тільки з мобілізацією..

Що є, то є. Добре це чи пагано?
Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.

Тільки не смійтесь дуже: натрапив буквально позавчора на ролік (ютуб видав збоку в колонці) години на дві монтянши з їхнім типу нашого Стерненка-Чмута (чел повністю в темі волонтерки, дронотехніки та проблем фронту. І сумами ворочає мільйонними). Дуже і дуже інформативно виявилось.
В них там повний треш... І зневіра не те що в перемогу, а в подальше хоч якесь просування захоплення одного облцентру.
Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.

Тільки по мінімуму... що в нас, що в них. Всі все розуміють...
Тільки мети іншої не мають.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 12 тра, 2025 23:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:52

  detroytred написав:
  UA написав:Ворог провів

Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.

Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг.
І не тільки з мобілізацією..

Що є, то є. Добре це чи пагано?
Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.

Бабло + люди ригів (медведчука) + корисні ідіоти.
За сукупністю факторів це скоріше б сталося ніж не сталося.
ПС Надибав в ютубі відео Руслана Бортника, це політтехнолог Медведчука (з розумних)
Він там за Зе топив. Розумно, обережно, але впевнено...
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 01:06

Знову і знову думаю про нашу Другу світову, і ніяк у моїй голові не складеться пазл. 8 травня мав ефір на радіо, говорили про місце й роль України у Другій світовій, і я зрозумів, що все ще не до кінця знаю, як про неї говорити.

Ми зараз послуговуємось наративом, який поєднує в собі дві малопоєднувані речі:

1. 362 дні на рік ми говоримо про період УРСР/СРСР як про окупацію. Проводимо тотальну декомунізацію, руйнуємо радянські пам’ятники, говоримо про комунізм=нацизм.

2. Кілька днів на рік (8 травня, 1 вересня, 22 червня) ми раптово згадуємо, що, взагалі-то, 6-7 мільйонів українців пройшли через фронти Другої світової війни у складі радянської армії, що ми народ-переможець нацизму і що наші предки здійснили подвиг, зламавши голови нацистській гідрі.

Що у всій цій історії не так? Багато що. У мене постійно виникає відчуття когнітивного дисонансу як мінімум і лицемірства як максимум. Ми протягом року використовуємо два різних наративи про Другу світову, і, здається, всім нормально.
.............
У якийсь момент почало з’являтись відчуття, що єдино правильні українці у Другій світовій – це УПА. Всі інші – складні, сумнівні і не тягнуть на зрозумілих героїв, яких усім так хочеться знайти у Другій світовій.
.........
Зараз щодо УРСР домінує трохи дитяча позиція: усе хороше, що було в УРСР, – то наше, а все погане – то російське. Але це так не працює, і перемагати нацизм, будучи окупаційним квазідержавним утворенням, особисто мені якось не виходить.
..........
То що ж нам робити з пам’яттю про радянських воїнів? Останні роки в нас «народ-переможець» виходить дуже абстрактним, безособовим. Є просто якась шестимільйонна маса, що воювала проти нацизму. Радянські генерали-офіцери – уже давно не українці, вони декомунізовані, як члени Комуністичної партії.
.........
Ми соромимось будь-якого прізвища радянського воїна, бо ж багато незручних запитань тоді випливає. Навіть Ковпак із Берестом уже давно не в тренді – нема їх на офіційному рівні, держава/влада їх не бачить, є просто абстрактний «українець-червоноармієць», бажано – рядовий і без партійного квитка.
..........
https://zaxid.net/statti_tag50974/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 02:40

  ЛАД написав:Зараз щодо УРСР домінує трохи дитяча позиція: усе хороше, що було в УРСР, – то наше, а все погане – то російське.


Если бы так, но нет - доминирущая идеология - тогда все было все российское и все было только плохое. Ту 104 сделали так это просто переделка из военного самолета, Гагарина житомирец Королев запустил так это комунисты его так пытали, машина Запорожец фуфуфу вот Мерседес огого и тому подобное. Идеологически мы все достижения СССРа отдали России без боя а теперь пытаемся себя убедить что их не было, а оно не убеждается, особенно когда все что можно потрогать руками вокруг построено именно в то время.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 02:49

  Shaman написав:
  UA написав:
  Shaman написав:а у декого з форумчан немає - яким начхати на геноцид інших, якщо саме їх це не зачіпає ;)

Ти про ТЦК?

це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали ;)


а что когда то было по другому? Дяди на Лексусах и продавцы айфонов сильно интересовались самочуствием тех кто едет мимо них на работу в красных травмаях и желтых Богданах?
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 03:50

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Гіркіна треба витягати та запускати в діло.

Не згоден категорично))
Ні в якому разі.
Бо це той же ленін...
Спочатку да - зруйнує, але на уламках імперії побудує нову на порядки гіршу. Для всіх оточуючих.

Тільки не дійсно ідейні..

Пане підполковнику, в агентурно підставних іграх ви не шарите :mrgreen:
У леніна була діюча структура ВКП(б)
Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан

Почему 248?
Для взаиморасчётов все ж наверно моментально выйдут из рублёвой зоны?
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