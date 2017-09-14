Shaman написав:це про тих, кому плювати на інших, аби їх не чіпали
і скільки таких у відсотках до населення хто готовий пожертвувати собою заради суспільства?
більш цікаво, що наплювати лише тим, хто анонімний... а як розповідати - то всі за державу думають
що наплювати що за державу думати - це все на словах. а от піти добровільно на фронт - це собою ризикувати. піти не зважаючи на на що. і нічим не прикриваючись. а розповідати про що завгодно можна завжди. це ж не собою ризикувати. і це стосується також і всіх хто тут на форумі.
UA написав: У леніна була діюча структура ВКП(б) Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан
Там головне не наявність структури, а ідея. Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.
В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші. "Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих. Ніж з кожним окремо домовлятися. А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.
Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.
UA написав: У леніна була діюча структура ВКП(б) Зараз буде 248 незалежних командира + Рамзан
Там головне не наявність структури, а ідея. Плюс небажання всього іншого світу роздробити оту територію на 248 окремих частин.
В тому-то і проблема, що оцей другий фактор перевищує будь-які інші. "Піратам" вигідно, щоб був один головний місцевий бандит, який контролює всіх місцевих. Ніж з кожним окремо домовлятися. А всі дрібні місцеві будуть шукати собі підтримки в отого центрального головного.
Імхо канєшно. Звісно, що прорахувати апріорі неможливо. Все це вилами по воді. Обмін думками.
Це ми розмріялись. Ворог провів напевно найуспішнішу операцію в історії спецслужб з демотивації нашого тилу протолкнувши закон про сортову мобілізацію. Організував корисних ідіотів на бусах... З Пашею Губаревим непевно вже працюють...
Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.
Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг. І не тільки з мобілізацією..
Що є, то є. Добре це чи пагано? Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.
Тільки не смійтесь дуже: натрапив буквально позавчора на ролік (ютуб видав збоку в колонці) години на дві монтянши з їхнім типу нашого Стерненка-Чмута (чел повністю в темі волонтерки, дронотехніки та проблем фронту. І сумами ворочає мільйонними). Дуже і дуже інформативно виявилось. В них там повний треш... І зневіра не те що в перемогу, а в подальше хоч якесь просування захоплення одного облцентру. Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.
Тільки по мінімуму... що в нас, що в них. Всі все розуміють... Тільки мети іншої не мають.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 12 тра, 2025 23:54, всього редагувалось 2 разів.
Хто зна ворог чи самі; спеціально чи само так вийшло. Факти потрібні для впевненості визначення.
Але уявити, що отаке можливе за повномасштабної війни (ще й екзистенційної, як мінімум, по заявам), я і приблизно не міг. І не тільки з мобілізацією..
Що є, то є. Добре це чи пагано? Відповідь залежить суто від критеріїв оцінки.
Бабло + люди ригів (медведчука) + корисні ідіоти. За сукупністю факторів це скоріше б сталося ніж не сталося. ПС Надибав в ютубі відео Руслана Бортника, це політтехнолог Медведчука (з розумних) Він там за Зе топив. Розумно, обережно, але впевнено...
Знову і знову думаю про нашу Другу світову, і ніяк у моїй голові не складеться пазл. 8 травня мав ефір на радіо, говорили про місце й роль України у Другій світовій, і я зрозумів, що все ще не до кінця знаю, як про неї говорити.
Ми зараз послуговуємось наративом, який поєднує в собі дві малопоєднувані речі:
1. 362 дні на рік ми говоримо про період УРСР/СРСР як про окупацію. Проводимо тотальну декомунізацію, руйнуємо радянські пам’ятники, говоримо про комунізм=нацизм.
2. Кілька днів на рік (8 травня, 1 вересня, 22 червня) ми раптово згадуємо, що, взагалі-то, 6-7 мільйонів українців пройшли через фронти Другої світової війни у складі радянської армії, що ми народ-переможець нацизму і що наші предки здійснили подвиг, зламавши голови нацистській гідрі.
Що у всій цій історії не так? Багато що. У мене постійно виникає відчуття когнітивного дисонансу як мінімум і лицемірства як максимум. Ми протягом року використовуємо два різних наративи про Другу світову, і, здається, всім нормально. ............. У якийсь момент почало з’являтись відчуття, що єдино правильні українці у Другій світовій – це УПА. Всі інші – складні, сумнівні і не тягнуть на зрозумілих героїв, яких усім так хочеться знайти у Другій світовій. ......... Зараз щодо УРСР домінує трохи дитяча позиція: усе хороше, що було в УРСР, – то наше, а все погане – то російське. Але це так не працює, і перемагати нацизм, будучи окупаційним квазідержавним утворенням, особисто мені якось не виходить. .......... То що ж нам робити з пам’яттю про радянських воїнів? Останні роки в нас «народ-переможець» виходить дуже абстрактним, безособовим. Є просто якась шестимільйонна маса, що воювала проти нацизму. Радянські генерали-офіцери – уже давно не українці, вони декомунізовані, як члени Комуністичної партії. ......... Ми соромимось будь-якого прізвища радянського воїна, бо ж багато незручних запитань тоді випливає. Навіть Ковпак із Берестом уже давно не в тренді – нема їх на офіційному рівні, держава/влада їх не бачить, є просто абстрактний «українець-червоноармієць», бажано – рядовий і без партійного квитка. ..........
ЛАД написав:Зараз щодо УРСР домінує трохи дитяча позиція: усе хороше, що було в УРСР, – то наше, а все погане – то російське.
Если бы так, но нет - доминирущая идеология - тогда все было все российское и все было только плохое. Ту 104 сделали так это просто переделка из военного самолета, Гагарина житомирец Королев запустил так это комунисты его так пытали, машина Запорожец фуфуфу вот Мерседес огого и тому подобное. Идеологически мы все достижения СССРа отдали России без боя а теперь пытаемся себя убедить что их не было, а оно не убеждается, особенно когда все что можно потрогать руками вокруг построено именно в то время.