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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13841138421384313844
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 04:44

  UA написав:
  prodigy написав:
  fox767676 написав:трохи перепотужничали



1) Гончаренко-джерело інформації дуже сумнівне
2) стосовно перепотужничали- це ваша хибна думка, і ось чому

-Росія- агресор, згідно з Уставом ООН і розумінням справедливості, агресія одної країни проти іншої має бути не тільки засуджена з високої трибуни ООН а і покарана
-в ідеальному сценарії:
а)агресор має добровільно звільнити всі окуповані території (включно з Кримом і Донбасом)
агресор виплачує компенсації (репарації) згідно рішенню міжнародного трибуналу по в)фіксованим збиткам і злочинам
с) Україну приймають в НАТО і ЕС по прискореній процедурі десь до 2030року, НАТО (в першу чергу США) стає дійсним гарантом української безпеки в майбутньому
д) Світова спільнота допомагає Україні відновитись (в цьому будуть приймати країни ЕС, США, Брікс, Асіан)

по факту цього не станеться і балаканина за пів-кілометра +/- інше, це недоречна маячня (як угодою по корисним копалинам до її остаточного варіанта)

То все білий шум.
Схоже американці остаточно витісняють британців з України.
У Зе в колоді лишилися лише шістки...

А какое банковское влияние имели(-ют на моменте) подданные королевы?
Беня изначально финансировался ими(как и прочие успешные из успешнейших), точнее брал в долг и забывал отдать?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 06:51

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