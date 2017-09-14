UA написав:prodigy написав:fox767676 написав:трохи перепотужничали
1) Гончаренко-джерело інформації дуже сумнівне
2) стосовно перепотужничали- це ваша хибна думка, і ось чому
-Росія- агресор, згідно з Уставом ООН і розумінням справедливості, агресія одної країни проти іншої має бути не тільки засуджена з високої трибуни ООН а і покарана
-в ідеальному сценарії:
а)агресор має добровільно звільнити всі окуповані території (включно з Кримом і Донбасом)
агресор виплачує компенсації (репарації) згідно рішенню міжнародного трибуналу по в)фіксованим збиткам і злочинам
с) Україну приймають в НАТО і ЕС по прискореній процедурі десь до 2030року, НАТО (в першу чергу США) стає дійсним гарантом української безпеки в майбутньому
д) Світова спільнота допомагає Україні відновитись (в цьому будуть приймати країни ЕС, США, Брікс, Асіан)
по факту цього не станеться і балаканина за пів-кілометра +/- інше, це недоречна маячня (як угодою по корисним копалинам до її остаточного варіанта)
То все білий шум.
Схоже американці остаточно витісняють британців з України.
У Зе в колоді лишилися лише шістки...
А какое банковское влияние имели(-ют на моменте) подданные королевы?
Беня изначально финансировался ими(как и прочие успешные из успешнейших), точнее брал в долг и забывал отдать?