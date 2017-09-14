А США вообще обгадились жиденько, кацапы от страха и смеха наверное в шоке
Уиткофф:
Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования.
Также он назвал отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю главными темами на переговорах по урегулированию.
Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian
Зазначається, що премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа.
Вони хотіли переконати президента США: Путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти Росії.
Додаткові санкції США проти Росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить Путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.
А США вообще обгадились жиденько, кацапы от страха и смеха наверное в шоке
Уиткофф:
Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования.
Также он назвал отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю главными темами на переговорах по урегулированию.
Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian
Зазначається, що премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа.
Вони хотіли переконати президента США: Путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти Росії.
Додаткові санкції США проти Росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить Путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.
Чим та як заповзятливі євронезламники тиснули?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 тра, 2025 09:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Чим та як заповзятливі євронезламники тиснули?
Так Песікіт учора пояснив - дипломатією. Правда, в його версії було, що тиснули не Трампа, як дає Гардіан, а на пу.
Це з серії анекдотів про "Армянське радіо": Будет ли новая всемирная война? — Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
Саме так.
За великим рахунком: - рфія пробила коридор по суходолу до Криму; - Україна зберігла суверенітет; - Антанта має контроль на Пінічним Причерномор'ям; - Штати отримали угоду з "копалинами".
Але всім гравцям ще потрібне продовження процесу. Потрібен сам процес або він вже не залежить від них. Хз. Бо на пояснення кожного гравця можна не дивитись. Учора без гарантій ніяк, сьогодні запросто. Учора чотири області для початку перемовин, сьогодні запросто. Учора спочатку РПВ потім перемовини, сьогодні запросто. Учора війська при критичній ситуації, сьогодні да які війська. Що хочуть, те й несуть.
Єдине, що спадає на думку, це за всім оцим стирчать вуха Китаю. Да і взагалі усієї Азії.