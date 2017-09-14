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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13839138401384113842
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 11:42

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться


(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він.
А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією.
.

перевага постійно на стороні Раші. тому припини наперед виправдовувати путіна, коли він в черговий раз відмовиться від перемовин...

й яка сила Раші - хтось мені може пояснити?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 11:43

  _hunter написав:
Андрюс Кубілюс


важлива думка кожного, особливо "балтийських тигрів" :lol:
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 11:50

  Shaman написав:
  Banderlog написав:Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.

нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.

а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі 8)
Різниця між "домовленостью" та "капітуляцією" тільки в гараніях безпеки для післявоєнної України. Хто її забезпечить, або суперпотжний захід зі 100500 бімбамі або у путіна просто зникне мета йти далі по Україні. А так ага, всі за нас, вже четвертий рік, "заграніца нам поможет"(с)
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 11:56

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:
(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він.
А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією.
.

перевага постійно на стороні Раші. тому припини наперед виправдовувати путіна, коли він в черговий раз відмовиться від перемовин...

й яка сила Раші - хтось мені може пояснити?

Наявне ж.

Сила рфії в тому, що їй начхати на ціну, на життя-свободи-та ін. демократичні цінності своїх громадян.
Ввести заградзагони тощо їм, як два пальці об асфальт.
А також в перевазі над Україною за кількісними показниками, починаючи з населення. Тому вони поки ще навіть не переходили до закриття кордонів, заградзагонів, всім точити снаряди, здати золото для фронту.

В чому сила України?
Те ж наявне:
- боротьба носить визвольний характер;
- підтримка розвинутого Заходу;
- не а-ля Грузія, а крупна держава.

По суті Захід та рфія є диригентами у цій війні.
Захід через регулювання підтримки.
Рфія через поки відмову від загальної мобілізації.
Це визначальне, що регулюють хід війни саме ці дві сторони.
І да, все це регулювання зводиться до того, аби війна не отримала дійсно екзистенційного характеру..
Ні для України, ні для рфії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:34

  detroytred написав:Тільки не смійтесь дуже: натрапив буквально позавчора на ролік (ютуб видав збоку в колонці) години на дві монтянши з їхнім типу нашого Стерненка-Чмута (чел повністю в темі волонтерки, дронотехніки та проблем фронту. І сумами ворочає мільйонними). Дуже і дуже інформативно виявилось.
В них там повний треш... І зневіра не те що в перемогу, а в подальше хоч якесь просування захоплення одного облцентру.
Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.

Тільки по мінімуму... що в нас, що в них. Всі все розуміють...
Тільки мети іншої не мають.

Той кого наразі можна дивись тільки змінивши країну у ютубі, ще півроку тому сказав, що зміна на ефективнішу модель управління силами оборони хоча б на 10-15 відсотків призведе не то що до зупинки просування ворожого наступу, а і дозволить перехопити ініціативу, навіть з наявними ресурсами... Про те ж саме щодо хаосу з управлінням десятками приданих підрозділів говорив і Чмут у своєму інтервью... посилання на яке, трошки так, підірвало пукани у місцевих турбопатріотів... :roll:

PS. А що там сталося з 100 бригадою?
_Mykola_
 
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