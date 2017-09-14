Shaman написав: Banderlog написав: prodigy написав:
(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він.
А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією.
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перевага постійно на стороні Раші. тому припини наперед виправдовувати путіна, коли він в черговий раз відмовиться від перемовин...
й яка сила Раші - хтось мені може пояснити?
Наявне ж.
Сила рфії в тому, що їй начхати на ціну, на життя-свободи-та ін. демократичні цінності своїх громадян.
Ввести заградзагони тощо їм, як два пальці об асфальт.
А також в перевазі над Україною за кількісними показниками, починаючи з населення. Тому вони поки ще навіть не переходили до закриття кордонів, заградзагонів, всім точити снаряди, здати золото для фронту.
В чому сила України?
Те ж наявне:
- боротьба носить визвольний характер;
- підтримка розвинутого Заходу;
- не а-ля Грузія, а крупна держава.
По суті Захід та рфія є диригентами у цій війні.
Захід через регулювання підтримки.
Рфія через поки відмову від загальної мобілізації.
Це визначальне, що регулюють хід війни саме ці дві сторони.
І да, все це регулювання зводиться до того, аби війна не отримала дійсно екзистенційного характеру..
Ні для України, ні для рфії.