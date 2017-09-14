|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 13 тра, 2025 11:50
Shaman написав: Banderlog написав:
Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.
нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.
а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі
Різниця між "домовленостью" та "капітуляцією" тільки в гараніях безпеки для післявоєнної України. Хто її забезпечить, або суперпотжний захід зі 100500 бімбамі або у путіна просто зникне мета йти далі по Україні. А так ага, всі за нас, вже четвертий рік, "заграніца нам поможет"(с)
-
d44
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 11:56
Shaman написав: Banderlog написав: prodigy написав:
(це дипломатичний пінг-понг)
це переговори про мир. Схоже наша влада вже зрозуміла, що військовим шляхом рішити протиріччя не вийде і треба домовлятись. Чи піде на це путін в момент коли перевага на його стороні побачим. Тепер з позиції сили говорить він.
А для трампа україна тільки один з пунктів договору з росією.
.
перевага постійно на стороні Раші. тому припини наперед виправдовувати путіна, коли він в черговий раз відмовиться від перемовин...
й яка сила Раші - хтось мені може пояснити?
Наявне ж.
Сила рфії в тому, що їй начхати на ціну, на життя-свободи-та ін. демократичні цінності своїх громадян.
Ввести заградзагони тощо їм, як два пальці об асфальт.
А також в перевазі над Україною за кількісними показниками, починаючи з населення. Тому вони поки ще навіть не переходили до закриття кордонів, заградзагонів, всім точити снаряди, здати золото для фронту.
В чому сила України?
Те ж наявне:
- боротьба носить визвольний характер;
- підтримка розвинутого Заходу;
- не а-ля Грузія, а крупна держава.
По суті Захід та рфія є диригентами у цій війні.
Захід через регулювання підтримки.
Рфія через поки відмову від загальної мобілізації.
Це визначальне, що регулюють хід війни саме ці дві сторони.
І да, все це регулювання зводиться до того, аби війна не отримала дійсно екзистенційного характеру..
Ні для України, ні для рфії.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24353
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 12:34
detroytred написав:
Тільки не смійтесь дуже: натрапив буквально позавчора на ролік (ютуб видав збоку в колонці) години на дві монтянши з їхнім типу нашого Стерненка-Чмута (чел повністю в темі волонтерки, дронотехніки та проблем фронту. І сумами ворочає мільйонними). Дуже і дуже інформативно виявилось.
В них там повний треш... І зневіра не те що в перемогу, а в подальше хоч якесь просування захоплення одного облцентру.Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.
Тільки по мінімуму... що в нас, що в них. Всі все розуміють...
Тільки мети іншої не мають.
Той кого наразі можна дивись тільки змінивши країну у ютубі, ще півроку тому сказав, що зміна на ефективнішу модель управління силами оборони хоча б на 10-15 відсотків призведе не то що до зупинки просування ворожого наступу, а і дозволить перехопити ініціативу, навіть з наявними ресурсами... Про те ж саме щодо хаосу з управлінням десятками приданих підрозділів говорив і Чмут у своєму інтервью... посилання на яке, трошки так, підірвало пукани у місцевих турбопатріотів...
PS. А що там сталося з 100 бригадою?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5632
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:18
Shaman написав: Banderlog написав:
Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.
нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.
а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі
Ти розумнику забув іще про репарації. Росія буде платити гроші на відновлення економіки України
думаю нам іще крім свого криму треба взяти краснодарський край з сочі. Щоб від сяну до дону. Від карпат і до кавказ сяяла Україна Священна мати ухилянтів
добре що вже нарешті настав момент коли ми ведем переговори з позиції сили.
І то я ще ваш брєд з бабками що збивають безпілотники банками з огурцями не трогав)))
ще 2 роки тому одна крупная риба, з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2676
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:19
detroytred написав:
Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.
В цьому аспекті ніяких змін не буде - це 100%.
управлінці не зміняться бо не зміняться керманичі(Зе і пу).
їх дії не зміняться бо у них було 3,5 років для змін.
Уже усі зміни відбулись! - ситуація тільки устаканюється.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6459
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:25
Не хотіли зрадницький Мінськ-2 - чекаємо на потужний Стамбул-2.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4957
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:46
fox767676 написав:
Ну ось хай Європа замість споювання бігунців халявним баварським, економічно мобілізує їх для виготовлення чи закупівлі зброї у США.
Все вирішують США та КНР, а Європа втратила шанс на суб'єктність у коротко-середньостроковій перспективі. За рф не хвилюйтесь, буде продавати зброю обом сторонам індо-пакистанського конфлікту , снаряди зараз це як нафта з золотом
Вона не втратила, а це довготривала лівацька швабо ріал політік нагинати в зручні пози євробюргерів #бопунападе
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39509
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2828 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:51
flyman
За Віллі Брандта, Гельмута Шміта та Шрьодера такої фігні не було
Це все хдс-хеесеси на чолі з Меркель поставили великий німецький народ на коліна
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 13 тра, 2025 13:53, всього редагувалось 3 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3620
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 13:51
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.
нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.
а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі
Ти розумнику забув іще про репарації. Росія буде платити гроші на відновлення економіки України
думаю нам іще крім свого криму треба взяти краснодарський край з сочі. Щоб від сяну до дону. Від карпат і до кавказ сяяла Україна Священна мати ухилянтів
добре що вже нарешті настав момент коли ми ведем переговори з позиції сили.
І то я ще ваш брєд з бабками що збивають безпілотники банками з огурцями не трогав)))
ще 2 роки тому одна крупная риба, з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
ракєти загнулися, а про літаючі мапєди топ 5% прапор ВДВ СА не додумався
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39509
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2828 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
, unicdima
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|98359
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|274710
|
|
|6076
|928799
|
|