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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13840138411384213843
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 13:51

flyman

За Віллі Брандта, Гельмута Шміта та Шрьодера такої фігні не було
Це все хдс-хеесеси на чолі з Меркель поставили великий німецький народ на коліна
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 13 тра, 2025 13:53, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 13:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.

нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.

а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі 8)

Ти розумнику забув іще про репарації. Росія буде платити гроші на відновлення економіки України :lol:
думаю нам іще крім свого криму треба взяти краснодарський край з сочі. Щоб від сяну до дону. Від карпат і до кавказ сяяла Україна Священна мати ухилянтів :lol: добре що вже нарешті настав момент коли ми ведем переговори з позиції сили.
І то я ще ваш брєд з бабками що збивають безпілотники банками з огурцями не трогав)))
ще 2 роки тому одна крупная риба, з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))

ракєти загнулися, а про літаючі мапєди топ 5% прапор ВДВ СА не додумався
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 13:52

До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша

Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:05

  барабашов написав: эта акула бизнеса, если б искандер превратил бы в рубленый дымящийся кебаб его идеальный шалман в идеальном месте, а то и попал бы с крайне негативными последствиями по родственникам(детям)?
ну, я трохи збрехав, про ракети конкретно по Львову, він не писав)
йому нравиться коли по харкову, дніпрк і одесі) вони ж самі винуваті бо не на тій мові)
ну і дітей його трогати нізя, він заробляв щоб наші внуки працювали на його внуків. А не для того щоб здуру без ніг в посадці остались.
І щиро здивований що нема черг ніщєбродів за 15 млн :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:17

У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність. Протягом року померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. «Слово і діло» пропонує на інфографіці подивитися, як змінювалася демографічна ситуація в Україні за час незалежності.
https://www.slovoidilo.ua/2025/05/13/in ... e-ukrayini

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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:26

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити.
Хотять брити воювати? хай самі воюють.

нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.

а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі 8)

Ти розумнику забув іще про репарації. Росія буде платити гроші на відновлення економіки України :lol:
думаю нам іще крім свого криму треба взяти краснодарський край з сочі. Щоб від сяну до дону. Від карпат і до кавказ сяяла Україна Священна мати ухилянтів :lol: добре що вже нарешті настав момент коли ми ведем переговори з позиції сили.
І то я ще ваш брєд з бабками що збивають безпілотники банками з огурцями не трогав)))
ще 2 роки тому одна крупная риба, з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))

я так розумію надто сильно вино почав вживати, бо якийсь незв'язний набір слів... тримайся там... тобі вже не страшно, якщо Україна капітулює...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.

В цьому аспекті ніяких змін не буде - це 100%.
управлінці не зміняться бо не зміняться керманичі(Зе і пу).
їх дії не зміняться бо у них було 3,5 років для змін.
Уже усі зміни відбулись! - ситуація тільки устаканюється.

як завжди висновки бімба. забули напевне, що й міністри оборони мінялися, й генерали. й у нас, й за поребриком. ми звісно більш гнучкіші в цьому питанні.

необхідність змін зрозуміла. але часто про це балакають саме ті, хто в житті нічого не змінював, й не розумію, що це не так просто...
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:44

читати уважно Banderlog і іншим хом'якам-капітулянтам

Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні


Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.


Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".

"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.


Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:

"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".

Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.

"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.
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