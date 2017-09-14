Banderlog написав:Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити. Хотять брити воювати? хай самі воюють.
нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.
а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі
Ти розумнику забув іще про репарації. Росія буде платити гроші на відновлення економіки України думаю нам іще крім свого криму треба взяти краснодарський край з сочі. Щоб від сяну до дону. Від карпат і до кавказ сяяла Україна Священна мати ухилянтів добре що вже нарешті настав момент коли ми ведем переговори з позиції сили. І то я ще ваш брєд з бабками що збивають безпілотники банками з огурцями не трогав))) ще 2 роки тому одна крупная риба, з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
ракєти загнулися, а про літаючі мапєди топ 5% прапор ВДВ СА не додумався
барабашов написав: эта акула бизнеса, если б искандер превратил бы в рубленый дымящийся кебаб его идеальный шалман в идеальном месте, а то и попал бы с крайне негативными последствиями по родственникам(детям)?
ну, я трохи збрехав, про ракети конкретно по Львову, він не писав) йому нравиться коли по харкову, дніпрк і одесі) вони ж самі винуваті бо не на тій мові) ну і дітей його трогати нізя, він заробляв щоб наші внуки працювали на його внуків. А не для того щоб здуру без ніг в посадці остались. І щиро здивований що нема черг ніщєбродів за 15 млн
У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність. Протягом року померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. «Слово і діло» пропонує на інфографіці подивитися, як змінювалася демографічна ситуація в Україні за час незалежності. https://www.slovoidilo.ua/2025/05/13/in ... e-ukrayini
Banderlog написав:Зеля ж підтримав ініціативу Трампа про прямі переговори України і Рф ? Значить є шанс що коли цього разу в стамбулі домовляться, європа не почне знову воду мутити. Хотять брити воювати? хай самі воюють.
нахабне перекручування. якщо ми домовимося, то проти не буде ніхто - все це вигадки проросійських дурнів.
а от якщо Раша знову почне під "домовитися" підсовувати капітуляція - найвірогідніше так й буде, то тоді Європа нам допоможе не капітулювати, а демілітаризувати Рашу далі
Ти розумнику забув іще про репарації. Росія буде платити гроші на відновлення економіки України думаю нам іще крім свого криму треба взяти краснодарський край з сочі. Щоб від сяну до дону. Від карпат і до кавказ сяяла Україна Священна мати ухилянтів добре що вже нарешті настав момент коли ми ведем переговори з позиції сили. І то я ще ваш брєд з бабками що збивають безпілотники банками з огурцями не трогав))) ще 2 роки тому одна крупная риба, з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
я так розумію надто сильно вино почав вживати, бо якийсь незв'язний набір слів... тримайся там... тобі вже не страшно, якщо Україна капітулює...
detroytred написав:Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.
В цьому аспекті ніяких змін не буде - це 100%. управлінці не зміняться бо не зміняться керманичі(Зе і пу). їх дії не зміняться бо у них було 3,5 років для змін. Уже усі зміни відбулись! - ситуація тільки устаканюється.
як завжди висновки бімба. забули напевне, що й міністри оборони мінялися, й генерали. й у нас, й за поребриком. ми звісно більш гнучкіші в цьому питанні.
необхідність змін зрозуміла. але часто про це балакають саме ті, хто в житті нічого не змінював, й не розумію, що це не так просто...
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".
"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.
Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:
"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".
"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.
Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:
"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.
11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни".
jump написав:У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність. Протягом року померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. «Слово і діло» пропонує на інфографіці подивитися, як змінювалася демографічна ситуація в Україні за час незалежності. https://www.slovoidilo.ua/2025/05/13/in ... e-ukrayini
мне как-то на форуме дали ссьілку на єто видео в приват сказали что за такое могут забанить и вьітрут в общем чате но елси послушать дядьку то его теория подтверждаеться и ничего не поменялось за 13 лет и война только наоборот подтвердила его слова https://youtu.be/QX7TOSjYya0?si=AMkPCywpXJg179PG
P.S. вибачаюсь за граматичні помилки в тексті вище, але на мою думку великий і могутній російський язьік можна спотворювати