У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність. Протягом року померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. «Слово і діло» пропонує на інфографіці подивитися, як змінювалася демографічна ситуація в Україні за час незалежності. https://www.slovoidilo.ua/2025/05/13/in ... e-ukrayini
detroytred написав:Але і розуміння -- в кого управлінці перші допетрають необхідність змін, той і отримає перевагу.
В цьому аспекті ніяких змін не буде - це 100%. управлінці не зміняться бо не зміняться керманичі(Зе і пу). їх дії не зміняться бо у них було 3,5 років для змін. Уже усі зміни відбулись! - ситуація тільки устаканюється.
як завжди висновки бімба. забули напевне, що й міністри оборони мінялися, й генерали. й у нас, й за поребриком. ми звісно більш гнучкіші в цьому питанні.
необхідність змін зрозуміла. але часто про це балакають саме ті, хто в житті нічого не змінював, й не розумію, що це не так просто...
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".
"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.
Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:
"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливе, російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Волкер упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте зараз, за його словами, "Путін не готовий".
"Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього", - пояснив він.
Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:
"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
"Це не допоможе. Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти - і всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде [після переговорів], звинуватить Україну у всіляких речах, і в людей складеться заплутана картина", - пояснив він.
11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни".
andrijk777 написав:11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни".
Отож. Оте Волкер повинен Блінкену був сказати. Логіка проста: пу треба змусити. Чим? Сильною Україною. Сила-потужність України прямо залежить від допомоги з боку Штатів.
*Блінкен зазначив, що США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції у 2025 році. "Я хочу переконатися, що ми даємо новій адміністрації та українцям максимально сильні можливості для гри у 2025 році. Українці мають ухвалити фундаментальні рішення про продовження боротьби або про переговори і спроби довести це до припинення вогню", - сказав Блінкен.* https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ym-vyborom
Тобто Штати слабенько забезпечили оту силу позиції України на 2025. Бо пу не згоден на припинення.
Логіка на підставі тверджень цих самих омериканців. Ніхто їх за язика не тягне, обов'язки не навішує. Самі на себе, самі про себе.
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:
"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".
Це може статися восени або наступного року або 2026 або через 15 років. Чергові 2-3 тижні. З таким "тиском" від коаліції балаболів - поки товстий сохне то в худого прийдеться мобілізовувати котів та собак