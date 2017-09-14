RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13841138421384313844
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:12

  andrijk777 написав:11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? :D Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни". :D

Отож.
Оте Волкер повинен Блінкену був сказати.
Логіка проста: пу треба змусити. Чим? Сильною Україною. Сила-потужність України прямо залежить від допомоги з боку Штатів.

*Блінкен зазначив, що США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції у 2025 році.
"Я хочу переконатися, що ми даємо новій адміністрації та українцям максимально сильні можливості для гри у 2025 році. Українці мають ухвалити фундаментальні рішення про продовження боротьби або про переговори і спроби довести це до припинення вогню", - сказав Блінкен.*
https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ym-vyborom

Тобто Штати слабенько забезпечили оту силу позиції України на 2025. Бо пу не згоден на припинення.

Логіка на підставі тверджень цих самих омериканців. Ніхто їх за язика не тягне, обов'язки не навішує.
Самі на себе, самі про себе.
detroytred
 
Повідомлень: 24340
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:17

andrijk777 все зрозумів ще у 2004, коли ти ще не народився
prodigy
 
Повідомлень: 12379
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3290 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:25

detroytred на жаль за Трампа США нічого не дає, чи дасть (навіть продасть) не факт

"коаліція охочих" дуже довго чекає на те, що щось саме врегулюється (без них)
до осені нічого суттєво не підпишуть і БД триватимуть як весь 2024.

може запровадять нові санкції (якщо Орбан/Фіцо погодиться, система кончена, обов'язково 100% згоди, ідіоти до такого додуматись)
prodigy
 
Повідомлень: 12379
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3290 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:37

  prodigy написав:detroytred на жаль за Трампа США нічого не дає, чи дасть (навіть продасть) не факт

"коаліція охочих" дуже довго чекає на те, що щось саме врегулюється (без них)
до осені нічого суттєво не підпишуть і БД триватимуть як весь 2024.

може запровадять нові санкції (якщо Орбан/Фіцо погодиться, система кончена, обов'язково 100% згоди, ідіоти до такого додуматись)

бо не думали, що такі популісти прийдуть до влади. гадаю ЄС впровадить зміни на більшість, й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8783
З нами з: 29.09.19
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:44

  prodigy написав:
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні


Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.

Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:

"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".

Це може статися восени або наступного року або 2026 або через 15 років. Чергові 2-3 тижні.
З таким "тиском" від коаліції балаболів - поки товстий сохне то в худого прийдеться мобілізовувати котів та собак
Letusrock
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.

Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 05.04.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

TUR написав:
  Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.

Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія

Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бо не думали, що такі популісти прийдуть до влади. гадаю ЄС впровадить зміни на більшість, й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться

і знов бажане за дійсне...
От в коаліції "рушуче-охочих" всі свої, жодних орбанів і що на вихлопі? Бла-бла-бла і нуль толку, лиш ще один привід цілому світу насміхатись над ними
Letusrock
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:14

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? :D Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни". :D

Отож.
Оте Волкер повинен Блінкену був сказати.
Логіка проста: пу треба змусити.

Ні. Немає такої логіки. Про це говорять їх ДІЇ!

А все що вони говорять - це політична гра. І не тільки вони а фактично усі учасники цих "переговорів".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6450
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:20

  GALeon написав:
TUR написав:
  Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.

Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія

Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.

Навіть в цирку такі вистави не показують:

-Сербія їздить в Москву і цілується/обнімається з путіним
-путін загрожує Європі, називає її, хоче напасти(по слухах), колишній президент хоче кинути ЯЗ на Париж/Берлін
-Європа має приймати Сербію до себе.
:D :D :D
Театр абсурду якийсь.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6450
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13841138421384313844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 98072
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 928067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6396)
13.05.2025 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.