andrijk777 написав:11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни".
Отож. Оте Волкер повинен Блінкену був сказати. Логіка проста: пу треба змусити. Чим? Сильною Україною. Сила-потужність України прямо залежить від допомоги з боку Штатів.
*Блінкен зазначив, що США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції у 2025 році. "Я хочу переконатися, що ми даємо новій адміністрації та українцям максимально сильні можливості для гри у 2025 році. Українці мають ухвалити фундаментальні рішення про продовження боротьби або про переговори і спроби довести це до припинення вогню", - сказав Блінкен.* https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... ym-vyborom
Тобто Штати слабенько забезпечили оту силу позиції України на 2025. Бо пу не згоден на припинення.
Логіка на підставі тверджень цих самих омериканців. Ніхто їх за язика не тягне, обов'язки не навішує. Самі на себе, самі про себе.
Зараз Путін не готовий: Волкер відповів, коли очікувати повного припинення вогню в Україні
Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
Проте все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки, впевнений дипломат:
"Це призведе до того, що він скаже: "Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитися на припинення вогню". Це може статися восени або наступного року. Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту".
Це може статися восени або наступного року або 2026 або через 15 років. Чергові 2-3 тижні. З таким "тиском" від коаліції балаболів - поки товстий сохне то в худого прийдеться мобілізовувати котів та собак
Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.
Точно? Зараз Румунія підтягнеться. Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія
Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters
Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.
Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.
Навіть в цирку такі вистави не показують:
-Сербія їздить в Москву і цілується/обнімається з путіним -путін загрожує Європі, називає її, хоче напасти(по слухах), колишній президент хоче кинути ЯЗ на Париж/Берлін -Європа має приймати Сербію до себе.