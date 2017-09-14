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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13842138431384413845
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:35

Україна та Захід повинні визнати території, які захопила рф — російськими, — МЗС рф
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:21

  Shaman написав:я так розумію надто сильно вино почав вживати, бо якийсь незв'язний набір слів... тримайся там... тобі вже не страшно, якщо Україна капітулює...

Ага, не связний) добре шо коли це ви мелете по телемарафону і тут, то воно связне).
Це тільки витяжка ваших ценних мислєй за 3 роки війни)
То шо там? Який план перемоги? Коли нарешті репарації від росії? Та пес й кіт
з перемогою.
Який внятний план закінчення війни ?
Ви навіть мобілізацію провести не можете, он молодьож не берете, тільки добровільно на контракт за 15 тисяч чизбургерів? Багато охочих тих чизбургерів назбиралось?
І я підозрюю шо ця шизофренія не від вина, а хтось явно увлєкається кокаїном...
Давайте внятно, на яких умовах Ви готові завершувати війну? І як досягти щоб рф на них погодилась?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:21

  yama написав:
  jump написав:У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність. Протягом року померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. «Слово і діло» пропонує на інфографіці подивитися, як змінювалася демографічна ситуація в Україні за час незалежності.
https://www.slovoidilo.ua/2025/05/13/in ... e-ukrayini

Зображення
:oops:

мне как-то на форуме дали ссьілку на єто видео в приват сказали что за такое могут забанить и вьітрут в общем чате но елси послушать дядьку то его теория подтверждаеться и ничего не поменялось за 13 лет и война только наоборот подтвердила его слова
https://youtu.be/QX7TOSjYya0?si=AMkPCywpXJg179PG

P.S. вибачаюсь за граматичні помилки в тексті вище, але на мою думку великий і могутній російський язьік можна спотворювати :D
шапо штовхав недавно тут, що укри "недолугі", а такі як він "долугі"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:50

  _Mykola_ написав:PS. А що там сталося з 100 бригадою?

Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.
detroytred
 
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