Україна та Захід повинні визнати території, які захопила рф — російськими, — МЗС рф
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:35
Додано: Вів 13 тра, 2025 17:21
Ага, не связний) добре шо коли це ви мелете по телемарафону і тут, то воно связне).
Це тільки витяжка ваших ценних мислєй за 3 роки війни)
То шо там? Який план перемоги? Коли нарешті репарації від росії? Та пес й кіт
з перемогою.
Який внятний план закінчення війни ?
Ви навіть мобілізацію провести не можете, он молодьож не берете, тільки добровільно на контракт за 15 тисяч чизбургерів? Багато охочих тих чизбургерів назбиралось?
І я підозрюю шо ця шизофренія не від вина, а хтось явно увлєкається кокаїном...
Давайте внятно, на яких умовах Ви готові завершувати війну? І як досягти щоб рф на них погодилась?
Додано: Вів 13 тра, 2025 17:21
шапо штовхав недавно тут, що укри "недолугі", а такі як він "долугі"
Додано: Вів 13 тра, 2025 17:50
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