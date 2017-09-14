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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13842138431384413845>
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.

Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

TUR написав:
  Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.

Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія

Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бо не думали, що такі популісти прийдуть до влади. гадаю ЄС впровадить зміни на більшість, й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться

і знов бажане за дійсне...
От в коаліції "рушуче-охочих" всі свої, жодних орбанів і що на вихлопі? Бла-бла-бла і нуль толку, лиш ще один привід цілому світу насміхатись над ними
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:14

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти? :D Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни". :D

Отож.
Оте Волкер повинен Блінкену був сказати.
Логіка проста: пу треба змусити.

Ні. Немає такої логіки. Про це говорять їх ДІЇ!

А все що вони говорять - це політична гра. І не тільки вони а фактично усі учасники цих "переговорів".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:20

  GALeon написав:
TUR написав:
  Shaman написав:й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.

Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія

Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.

Навіть в цирку такі вистави не показують:

-Сербія їздить в Москву і цілується/обнімається з путіним
-путін загрожує Європі, називає її, хоче напасти(по слухах), колишній президент хоче кинути ЯЗ на Париж/Берлін
-Європа має приймати Сербію до себе.
:D :D :D
Театр абсурду якийсь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 16:35

Україна та Захід повинні визнати території, які захопила рф — російськими, — МЗС рф
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 17:50

  _Mykola_ написав:PS. А що там сталося з 100 бригадою?

Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Для пересичного ничего не изменится" и "в оккупации жить можно", и прочее ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 13 тра, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:20

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:PS. А що там сталося з 100 бригадою?

Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.

Скоро випливе у публічний простір... це писець...
Мабуть Бандерлог, Холява, Вобуа, може до догляду Успіх... напевно одобрям-с би написали... :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 13 тра, 2025 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:24

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:PS. А що там сталося з 100 бригадою?

Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.

Скоро випливе у публічний простір... це писець... :twisted:

А що заважає зараз написати ?

Чи знову якась фігня ?
pesikot
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  #<1 ... 13842138431384413845>
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