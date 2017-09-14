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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:55
Shaman написав:
й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.
Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
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Додано: Вів 13 тра, 2025 15:59
TUR написав: Shaman написав:
й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.
Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія
Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters
Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.
Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:11
Shaman написав:
бо не думали, що такі популісти прийдуть до влади. гадаю ЄС впровадить зміни на більшість, й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться
і знов бажане за дійсне...
От в коаліції "рушуче-охочих" всі свої, жодних орбанів і що на вихлопі? Бла-бла-бла і нуль толку, лиш ще один привід цілому світу насміхатись над ними
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:14
detroytred написав: andrijk777 написав:
11 років війни тобі мало щоб це зрозуміти?
Нарешті Волкер відкрив для тебе "правду жизни".
Отож.
Оте Волкер повинен Блінкену був сказати.
Логіка проста: пу треба змусити.
Ні. Немає такої логіки. Про це говорять їх ДІЇ
!
А все що вони говорять - це політична гра. І не тільки вони а фактично усі учасники цих "переговорів".
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:20
GALeon написав: TUR написав: Shaman написав:
й будуть Орбани/Фіцо ходити строєм, бо хто ж від допомоги відмовиться.
Точно? Зараз Румунія підтягнеться.
Ходити строєм вони будуть коли Шаман почне так ходити в ВСУ. Тобто ніколи
+ Сербія
Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters
Вучич відвідав Росію для участі в параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Там він також зустрівся з Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном.
Після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою президент Сербії заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів з ЄС.
Навіть в цирку такі вистави не показують:
-Сербія їздить в Москву і цілується/обнімається з путіним
-путін загрожує Європі, називає її, хоче напасти(по слухах), колишній президент хоче кинути ЯЗ на Париж/Берлін
-Європа має приймати Сербію до себе.
Театр абсурду якийсь.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:35
Україна та Захід повинні визнати території, які захопила рф — російськими, — МЗС рф
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Додано: Вів 13 тра, 2025 17:50
_Mykola_ написав:
PS. А що там сталося з 100 бригадою?
Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 18:09
"Для пересичного ничего не изменится" и "в оккупации жить можно", и прочее ...
Востаннє редагувалось pesikot
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Додано: Вів 13 тра, 2025 18:20
detroytred написав: _Mykola_ написав:
PS. А що там сталося з 100 бригадою?
Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.
Скоро випливе у публічний простір... це писець...
Мабуть Бандерлог, Холява, Вобуа, може до догляду Успіх... напевно одобрям-с би написали...
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 13 тра, 2025 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 18:24
_Mykola_ написав: detroytred написав: _Mykola_ написав:
PS. А що там сталося з 100 бригадою?
Може автор натяку натякне.
Я не в курсі.
Скоро випливе у публічний простір... це писець...
А що заважає зараз написати ?
Чи знову якась фігня ?
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