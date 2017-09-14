Це ганьба: Терехов захистив харків'янина, якого вдарив працівник ТЦК
На думку міського голови, відео з чоловіком, якого побили серед білого дня на вулиці, є ганебним. Після цього посадовець розповів про потерпілого. З'ясувалось, що це вчитель історії та "Захисту вітчизни". Крім того — класний керівник 8 класу, додав він. Згідно з даними мера, у потерпілого є бронювання від мобілізації й він мав при собі всі необхідні документи. Втім, його все ж побили, хоч він не проявляв агресії до працівників ТЦК, ідеться у дописі.
"Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили", — наголосив Терехов. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/705 ... ovika-foto
проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР. антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"