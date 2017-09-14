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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13842138431384413845
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:31

Тільки я маю право говорити з путіним. Я готовий на все, щоб зустріч відбулася, - Зеленський :lol:

інші тези президента:

путін боїться прямих переговорів зі мною

Україна отримала прохання від Китаю та інших держав, тому ніяких ударів по їхньому параду ну було :lol:

у чувачка серйозне загострення :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:36

  jump написав:Тільки я маю право говорити з путіним. Я готовий на все, щоб зустріч відбулася, - Зеленський :lol:

інші тези президента:

путін боїться прямих переговорів зі мною

Україна отримала прохання від Китаю та інших держав, тому ніяких ударів по їхньому параду ну було :lol:

у чувачка серйозне загострення :oops:

Ось і побачимо приїде Путін чи ні )
І у кого загострення
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:42

Це ганьба: Терехов захистив харків'янина, якого вдарив працівник ТЦК

На думку міського голови, відео з чоловіком, якого побили серед білого дня на вулиці, є ганебним. Після цього посадовець розповів про потерпілого. З'ясувалось, що це вчитель історії та "Захисту вітчизни". Крім того — класний керівник 8 класу, додав він. Згідно з даними мера, у потерпілого є бронювання від мобілізації й він мав при собі всі необхідні документи. Втім, його все ж побили, хоч він не проявляв агресії до працівників ТЦК, ідеться у дописі.

"Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили", — наголосив Терехов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/705 ... ovika-foto

проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР.
антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори" :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:52

  jump написав:проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР.
антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори" :lol:


Викладач ? чи вчитель ?

Ти одразу знаешь, що побив "антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"" ?
Факти в студію

Та й відео якесь ... мляве ... не чутно спілкування
Сильно тягне на постанову, на справжню постанову
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 19:05

  pesikot написав:Ось і побачимо приїде Путін чи ні )

Тільки тупа або заангажована людина може припускати що путін приїде. Вибери хто ти.
*якщо він приїде я видалю назавжди свій акаунт на цьому сайті :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 19:13

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Ось і побачимо приїде Путін чи ні )

Тільки тупа або заангажована людина може припускати що путін приїде. Вибери хто ти.
*якщо він приїде я видалю назавжди свій акаунт на цьому сайті :D :D :D

Висрався ? Прибери за собою і заткни свій брехливий номерний писок ...

Re: Напад росії і білорусі на Україну
4) Поедет ли Путин на "встречу" ?
Я думаю, что Путин не поедет. Максимум пришлёт какую-то шестёрку, типа, Мединского
pesikot
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  #<1 ... 13842138431384413845
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