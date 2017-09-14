Це ганьба: Терехов захистив харків'янина, якого вдарив працівник ТЦК
На думку міського голови, відео з чоловіком, якого побили серед білого дня на вулиці, є ганебним. Після цього посадовець розповів про потерпілого. З'ясувалось, що це вчитель історії та "Захисту вітчизни". Крім того — класний керівник 8 класу, додав він. Згідно з даними мера, у потерпілого є бронювання від мобілізації й він мав при собі всі необхідні документи. Втім, його все ж побили, хоч він не проявляв агресії до працівників ТЦК, ідеться у дописі.
"Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили", — наголосив Терехов. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/705 ... ovika-foto
проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР. антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"
🇷🇺 В мережі можна спостерігати кадри великого штурму в Торецьку, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна кількість піхоти. Спостерігаючи за подіями, можна подумати про черговий безтолковий штурм кацапів механізованою колоною по відкритій місцевості. Але є один нюанс...
⚔️ На днях, бійцями 100 ОМБр було здійснено "контратаку" в місті Торецьк і вона була максимально невдалою, яка принесла — для нас багато втрат, а для противника тактичну і медійну перевагу в Торецьку, насиченого і так важкими боями.
😐 3 роки з дня повномасштабного вторгнення ми всі спостерігаємо і висміюємо штурмові дії московитів по відкритій місцевості колоною техніки, яку наші бійці зустрічають одразу ураженнями FPV-дронів і множать відповідні спроби на нуль. Вже неодноразово всі могли переконатися в неефективності подібної тактики, але нас завжди рятувало те, що кацапи не хочуть тут змінюватися. Зокрема, було допущено ряд фатальних помилок:
🛑задіяння великої кількості техніки, яка рухалася на великій швидкості простою колоною на відкритій місцевості, яка дала можливість влаштувати для FPV-дронів противника сафарі. Сенс таких маневрів ми вже описали вище і він у 99% дорівнює нулю;
🛑відсутність нормального розрахунку необхідних ресурсів операції, а саме: артилерії, яка не мала потрібну кількість пострілів для підтримки маневрів техніки та піхоти. Відсутність необхідної кількості дронів як для роботи скидами, так і ураження FPV-дронами. Зокрема, робота ворожих екіпажів була безкарною, що мало величезний вплив на маневри основних сил;
🛑з аналізу рухів та подальших дій наших сил — відсутність конкретно спланованих кроків, на випадок утворення непередбачуваних обставин (грубо кажучи плану Б), що призвело до хаотичної обстановки та неможливості оцінити ситуацію навколо. Подібні маневри готуються заздалегідь, продумуються до найдрібніших деталей, де кожен боєць та кожна одиниця знає свій рух у відповідний момент з можливістю оцінювати будь-які зміни в ході проведення операції, це можна було бачити в діях 3 ОШБр, Азову, нещодавніх контратаках "Хартії" тощо.
❗️ У висновку хочеться зазначити тільки одне — мають бути зроблені висновки. В мережі намагаються подати ці події як "успішні", але в часи інформаційної ери подібного заголовками не приховаєш, а полеглих бійців не повернеш, які віддали за цю безглуздість свої життя. Завтра ж бійці, які це бачили і пережили повинні будуть йти знову в бій, але питання — з якою мотивацією? Військові — найцінніше, що у нас є і їх життя необхідно зберігати за будь-яку ціну. І це не "гра на руку ворога", бо в неї вже погралися ті, хто це реалізував і найкращий спосіб не повторитися — зробити нарешті висновки. Брехня нас всіх погубить...
🇷🇺 В мережі можна спостерігати кадри великого штурму в Торецьку, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна кількість піхоти. Спостерігаючи за подіями, можна подумати про черговий безтолковий штурм кацапів механізованою колоною по відкритій місцевості. Але є один нюанс...
⚔️ На днях, бійцями 100 ОМБр було здійснено "контратаку" в місті Торецьк і вона була максимально невдалою, яка принесла — для нас багато втрат, а для противника тактичну і медійну перевагу в Торецьку, насиченого і так важкими боями.
😐 3 роки з дня повномасштабного вторгнення ми всі спостерігаємо і висміюємо штурмові дії московитів по відкритій місцевості колоною техніки, яку наші бійці зустрічають одразу ураженнями FPV-дронів і множать відповідні спроби на нуль. Вже неодноразово всі могли переконатися в неефективності подібної тактики, але нас завжди рятувало те, що кацапи не хочуть тут змінюватися. Зокрема, було допущено ряд фатальних помилок:
🛑задіяння великої кількості техніки, яка рухалася на великій швидкості простою колоною на відкритій місцевості, яка дала можливість влаштувати для FPV-дронів противника сафарі. Сенс таких маневрів ми вже описали вище і він у 99% дорівнює нулю;
🛑відсутність нормального розрахунку необхідних ресурсів операції, а саме: артилерії, яка не мала потрібну кількість пострілів для підтримки маневрів техніки та піхоти. Відсутність необхідної кількості дронів як для роботи скидами, так і ураження FPV-дронами. Зокрема, робота ворожих екіпажів була безкарною, що мало величезний вплив на маневри основних сил;
🛑з аналізу рухів та подальших дій наших сил — відсутність конкретно спланованих кроків, на випадок утворення непередбачуваних обставин (грубо кажучи плану Б), що призвело до хаотичної обстановки та неможливості оцінити ситуацію навколо. Подібні маневри готуються заздалегідь, продумуються до найдрібніших деталей, де кожен боєць та кожна одиниця знає свій рух у відповідний момент з можливістю оцінювати будь-які зміни в ході проведення операції, це можна було бачити в діях 3 ОШБр, Азову, нещодавніх контратаках "Хартії" тощо.
❗️ У висновку хочеться зазначити тільки одне — мають бути зроблені висновки. В мережі намагаються подати ці події як "успішні", але в часи інформаційної ери подібного заголовками не приховаєш, а полеглих бійців не повернеш, які віддали за цю безглуздість свої життя. Завтра ж бійці, які це бачили і пережили повинні будуть йти знову в бій, але питання — з якою мотивацією? Військові — найцінніше, що у нас є і їх життя необхідно зберігати за будь-яку ціну. І це не "гра на руку ворога", бо в неї вже погралися ті, хто це реалізував і найкращий спосіб не повторитися — зробити нарешті висновки. Брехня нас всіх погубить...
Тупа невдала контратака ... потрібно зробити висновки
Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ
Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить
Коли десь, ця сама інфраструктура зруйнована, то що він робить ?
Починає казати - які руйнування, всім капець, все зруйновано ... Чи їде і усуває пошкодження ?