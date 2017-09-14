"Контратака" 100 ОМБр в Торецьку



🇷🇺 В мережі можна спостерігати кадри великого штурму в Торецьку, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна кількість піхоти. Спостерігаючи за подіями, можна подумати про черговий безтолковий штурм кацапів механізованою колоною по відкритій місцевості. Але є один нюанс...



⚔️ На днях, бійцями 100 ОМБр було здійснено "контратаку" в місті Торецьк і вона була максимально невдалою, яка принесла — для нас багато втрат, а для противника тактичну і медійну перевагу в Торецьку, насиченого і так важкими боями.



😐 3 роки з дня повномасштабного вторгнення ми всі спостерігаємо і висміюємо штурмові дії московитів по відкритій місцевості колоною техніки, яку наші бійці зустрічають одразу ураженнями FPV-дронів і множать відповідні спроби на нуль. Вже неодноразово всі могли переконатися в неефективності подібної тактики, але нас завжди рятувало те, що кацапи не хочуть тут змінюватися. Зокрема, було допущено ряд фатальних помилок:



🛑задіяння великої кількості техніки, яка рухалася на великій швидкості простою колоною на відкритій місцевості, яка дала можливість влаштувати для FPV-дронів противника сафарі. Сенс таких маневрів ми вже описали вище і він у 99% дорівнює нулю;



🛑відсутність нормального розрахунку необхідних ресурсів операції, а саме: артилерії, яка не мала потрібну кількість пострілів для підтримки маневрів техніки та піхоти. Відсутність необхідної кількості дронів як для роботи скидами, так і ураження FPV-дронами. Зокрема, робота ворожих екіпажів була безкарною, що мало величезний вплив на маневри основних сил;



🛑з аналізу рухів та подальших дій наших сил — відсутність конкретно спланованих кроків, на випадок утворення непередбачуваних обставин (грубо кажучи плану Б), що призвело до хаотичної обстановки та неможливості оцінити ситуацію навколо. Подібні маневри готуються заздалегідь, продумуються до найдрібніших деталей, де кожен боєць та кожна одиниця знає свій рух у відповідний момент з можливістю оцінювати будь-які зміни в ході проведення операції, це можна було бачити в діях 3 ОШБр, Азову, нещодавніх контратаках "Хартії" тощо.



❗️ У висновку хочеться зазначити тільки одне — мають бути зроблені висновки. В мережі намагаються подати ці події як "успішні", але в часи інформаційної ери подібного заголовками не приховаєш, а полеглих бійців не повернеш, які віддали за цю безглуздість свої життя. Завтра ж бійці, які це бачили і пережили повинні будуть йти знову в бій, але питання — з якою мотивацією? Військові — найцінніше, що у нас є і їх життя необхідно зберігати за будь-яку ціну. І це не "гра на руку ворога", бо в неї вже погралися ті, хто це реалізував і найкращий спосіб не повторитися — зробити нарешті висновки. Брехня нас всіх погубить...