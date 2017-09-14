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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:09
prodigy написав: _Mykola_ написав:
"Контратака" 100 ОМБр в Торецьку
Дякую.
Мій допис був про відео катування у одному з резервних батальонів...
Скоро напевно, випливе у широкий медіапростір...
"Мосфільм і буряти..." (с)
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:13
UA написав: jump написав:
До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша
Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша
За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки
сколько получилось "откусить от пирога"?
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:19
_Mykola_ написав:
Дякую.
Мій допис був про відео катування у одному з резервних батальонів...
Скоро напевно, випливе у широкий медіапростір...
"Мосфільм і буряти..." (с)
Поки виплили 2 документалки: 3 орка в цистерні; бій двох орків до смерті.
А що там альтернативний арестович? ) окрім вас ніхто й не цікавиться такою продажною, альтернативною думкою...
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:22
UA написав: jump написав:
До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша
Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша
За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки
Ну то да, ти і є той самий, через кого російські спецслужби просувають тезу "сортовості" українського суспільства
Ти сам в цьому признався, коли трішки зазвездівся і написав правду про себе )
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pesikot
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:31
pesikot написав:
"Для пересичного ничего не изменится" и "в оккупации жить можно", и прочее ...
А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?
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Schmit
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:36
Schmit написав:
А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?
А що ?
Давай, пропонуй ... конкретно, розлого, а не аби накинути
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