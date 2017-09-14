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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13843138441384513846
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:09

  prodigy написав:
  _Mykola_ написав:
"Контратака" 100 ОМБр в Торецьку

Дякую.
Мій допис був про відео катування у одному з резервних батальонів...
Скоро напевно, випливе у широкий медіапростір...
"Мосфільм і буряти..." (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:13

  UA написав:
  jump написав:До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша

Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша

За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки :D

сколько получилось "откусить от пирога"?
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:19

  _Mykola_ написав:Дякую.
Мій допис був про відео катування у одному з резервних батальонів...
Скоро напевно, випливе у широкий медіапростір...
"Мосфільм і буряти..." (с)

Поки виплили 2 документалки: 3 орка в цистерні; бій двох орків до смерті.
А що там альтернативний арестович? ) окрім вас ніхто й не цікавиться такою продажною, альтернативною думкою...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:22

  UA написав:
  jump написав:До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша

Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша

За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки :D

Ну то да, ти і є той самий, через кого російські спецслужби просувають тезу "сортовості" українського суспільства

Ти сам в цьому признався, коли трішки зазвездівся і написав правду про себе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:31

  pesikot написав:

"Для пересичного ничего не изменится" и "в оккупации жить можно", и прочее ...

А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:36

  Schmit написав:А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?

А що ?

Давай, пропонуй ... конкретно, розлого, а не аби накинути
pesikot
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  #<1 ... 13843138441384513846
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