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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1384413845138461384713848 ... 13862>
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:19

  _Mykola_ написав:Дякую.
Мій допис був про відео катування у одному з резервних батальонів...
Скоро напевно, випливе у широкий медіапростір...
"Мосфільм і буряти..." (с)

Поки виплили 2 документалки: 3 орка в цистерні; бій двох орків до смерті.
А що там альтернативний арестович? ) окрім вас ніхто й не цікавиться такою продажною, альтернативною думкою...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:22

  UA написав:
  jump написав:До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша

Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша

За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки :D

Ну то да, ти і є той самий, через кого російські спецслужби просувають тезу "сортовості" українського суспільства

Ти сам в цьому признався, коли трішки зазвездівся і написав правду про себе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:31

  pesikot написав:

"Для пересичного ничего не изменится" и "в оккупации жить можно", и прочее ...

А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 20:36

  Schmit написав:А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?

А що ?

Давай, пропонуй ... конкретно, розлого, а не аби накинути
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:01

  pesikot написав:
  UA написав:За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки :D

Ну то да, ти і є той самий, через кого російські спецслужби просувають тезу "сортовості" українського суспільства

Ти сам в цьому признався, коли трішки зазвездівся і написав правду про себе )

Як думаешь, Д.Трамп продавить угоду де 50% доходів ТЦК отримає США?
UA
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:34

❗️путіна в Стамбулі не буде: делегація рф — глава МЗС Сергій Лавров та радник президента Юрій Ушаков, — джерела WP у кремлі
Xenon
 
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  prodigy написав:о 19:28 приход балістики, гучно так гепнуло (радіус до <1км)
по Одесі? Пво не збиває?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 22:11

  pesikot написав:
  Schmit написав:А що потрібно зробити, щоб ще більше населених пунктів не потрапили в окупацію?

А що ?

Давай, пропонуй ... конкретно, розлого, а не аби накинути

Пропонував уже, проїхали всі ті шанси, багато їх було з 2019, а зараз, якщо варіанти Трампа нам не підходять, то не знаю, глухий кут Залужного стає все глухішим.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:26

  Прохожий написав:
  UA написав:
  jump написав:До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша

Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша

За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки :D

сколько получилось "откусить от пирога"?

«Все еще уважают ксиву на блокпостах».
Ну і в Швейцарію з нею випускають.
Не переплутати: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 01:05

  Hotab написав: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅

Українське народне прислів'я каже pecunia non olet
UA
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