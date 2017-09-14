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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 тра, 2025 23:26
Прохожий написав: UA написав: jump написав:
До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша
Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша
За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки
сколько получилось "откусить от пирога"?
«Все еще уважают ксиву на блокпостах».
Ну і в Швейцарію з нею випускають.
Не переплутати: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅
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Hotab
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Додано: Сер 14 тра, 2025 01:05
Hotab написав:
«сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅
Українське народне прислів'я каже pecunia non olet
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UA
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Додано: Сер 14 тра, 2025 02:28
UA написав: Hotab написав:
«сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅
Українське народне прислів'я каже pecunia non olet
Просто все ветераны былых сражений, те кому под или тем паче за 50, хотят по одному подобию(героя) лечить раны чаем в пять вечера и гуляя по набке Темзы, а грусть и тоску по батькивщине развеивать охотясь на уток в Йоркшире(и попадая туда на заднем сидении личного РР 5.0)
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