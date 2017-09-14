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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13844138451384613847
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:26

  Прохожий написав:
  UA написав:
  jump написав:До 2,1 мільярда євро - щорічний тіньовий обіг в тцк - нардеп Микиша

Правоохоронці "кришують" корупцію в тцк, вони в долі - нардеп Микиша

За 24 рік я десь і оцінював + заклади освіти за 40 річних студентів + псевдобронь + ринок відсрочок по догляду від соц. захисту
Це великий бизнес
Провідна галузь економіки :D

сколько получилось "откусить от пирога"?

«Все еще уважают ксиву на блокпостах».
Ну і в Швейцарію з нею випускають.
Не переплутати: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 01:05

  Hotab написав: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅

Українське народне прислів'я каже pecunia non olet
UA
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 02:28

  UA написав:
  Hotab написав: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅

Українське народне прислів'я каже pecunia non olet

Просто все ветераны былых сражений, те кому под или тем паче за 50, хотят по одному подобию(героя) лечить раны чаем в пять вечера и гуляя по набке Темзы, а грусть и тоску по батькивщине развеивать охотясь на уток в Йоркшире(и попадая туда на заднем сидении личного РР 5.0)
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:33


лечить раны


Особливо глибокі рани залишають березневі візуальні контакти на Оболоні та занесенні малюнки пораненим бійцям в Дніпропетровський шпиталь. 120 кілограмові «офіцери вічного запасу» психічно травмовані від такої діяльності і вимагають як мінімум Альпійської реабілітації з мюнхенськими ковбасками.
Не легка це справа 40 річному 120-кг офіцеру вічного запасу дивитись в дніпропетровському шпиталі на покалічених бійців. Кажуть після цього шаурма на Озерці була несмачною наступні 3 години. Потім все норм.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:46

Чому Україна не може обігнати РФ у гонці безпілотників?


Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:32

  Schmit написав:Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...

відсутність необхідності копіювати лайно, коли вже є власні, кращі розробки.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:43

  pesikot написав:
  jump написав:проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР.
антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори" :lol:

Викладач ? чи вчитель ?
Ти одразу знаешь, що побив "антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"" ?
Факти в студію
Та й відео якесь ... мляве ... не чутно спілкування
Сильно тягне на постанову, на справжню постанову

знову "гдє доказатєльства?" Включи інтернет в телефоні. Чи ти інформацію береш тільки з місцевої районної газети "Правда"?
Про цього переодітого бурята вже повне досьє гуляє але якщо тримати голову в піску то звісно "іпсо, постанова, вирвано з контексту, ко-ко-ко"
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війна до 2030 -миру не буде

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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ
Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить

тебе реально в гуглі забанили? Микола про відео з нашого підрозділу де небуряти пиз..ять та катують свого побратима (з допомогою сокири, лопати), постійно повторюючи "будеш писати рапорт?". Бачив на сторінці одного адвоката
наприклад це https://www.facebook.com/reel/2204716886610474 там більше 10 роликів
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