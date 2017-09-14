Hotab написав: «сортова мобілізація» - це «фу-фу». Користуватися нею - це «ням-ням» 😅
Українське народне прислів'я каже pecunia non olet
Просто все ветераны былых сражений, те кому под или тем паче за 50, хотят по одному подобию(героя) лечить раны чаем в пять вечера и гуляя по набке Темзы, а грусть и тоску по батькивщине развеивать охотясь на уток в Йоркшире(и попадая туда на заднем сидении личного РР 5.0)
Особливо глибокі рани залишають березневі візуальні контакти на Оболоні та занесенні малюнки пораненим бійцям в Дніпропетровський шпиталь. 120 кілограмові «офіцери вічного запасу» психічно травмовані від такої діяльності і вимагають як мінімум Альпійської реабілітації з мюнхенськими ковбасками. Не легка це справа 40 річному 120-кг офіцеру вічного запасу дивитись в дніпропетровському шпиталі на покалічених бійців. Кажуть після цього шаурма на Озерці була несмачною наступні 3 години. Потім все норм.
jump написав:проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР. антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"
Викладач ? чи вчитель ? Ти одразу знаешь, що побив "антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"" ? Факти в студію Та й відео якесь ... мляве ... не чутно спілкування Сильно тягне на постанову, на справжню постанову
знову "гдє доказатєльства?" Включи інтернет в телефоні. Чи ти інформацію береш тільки з місцевої районної газети "Правда"? Про цього переодітого бурята вже повне досьє гуляє але якщо тримати голову в піску то звісно "іпсо, постанова, вирвано з контексту, ко-ко-ко"
pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить
тебе реально в гуглі забанили? Микола про відео з нашого підрозділу де небуряти пиз..ять та катують свого побратима (з допомогою сокири, лопати), постійно повторюючи "будеш писати рапорт?". Бачив на сторінці одного адвоката наприклад це https://www.facebook.com/reel/2204716886610474 там більше 10 роликів