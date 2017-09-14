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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13845138461384713848>
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:33


лечить раны


Особливо глибокі рани залишають березневі візуальні контакти на Оболоні та занесенні малюнки пораненим бійцям в Дніпропетровський шпиталь. 120 кілограмові «офіцери вічного запасу» психічно травмовані від такої діяльності і вимагають як мінімум Альпійської реабілітації з мюнхенськими ковбасками.
Не легка це справа 40 річному 120-кг офіцеру вічного запасу дивитись в дніпропетровському шпиталі на покалічених бійців. Кажуть після цього шаурма на Озерці була несмачною наступні 3 години. Потім все норм.
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:32

  Schmit написав:Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...

відсутність необхідності копіювати лайно, коли вже є власні, кращі розробки.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:43

  pesikot написав:
  jump написав:проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР.
антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори" :lol:

Викладач ? чи вчитель ?
Ти одразу знаешь, що побив "антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"" ?
Факти в студію
Та й відео якесь ... мляве ... не чутно спілкування
Сильно тягне на постанову, на справжню постанову

знову "гдє доказатєльства?" Включи інтернет в телефоні. Чи ти інформацію береш тільки з місцевої районної газети "Правда"?
Про цього переодітого бурята вже повне досьє гуляє але якщо тримати голову в піску то звісно "іпсо, постанова, вирвано з контексту, ко-ко-ко"
Letusrock
 
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війна до 2030 -миру не буде

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ
Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить

тебе реально в гуглі забанили? Микола про відео з нашого підрозділу де небуряти ... та катують свого побратима (з допомогою сокири, лопати), постійно повторюючи "будеш писати рапорт?". Бачив на сторінці одного адвоката
наприклад це https://www.facebook.com/reel/2204716886610474 там більше 10 роликів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 09:10

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ
Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить

тебе реально в гуглі забанили? Микола про відео з нашого підрозділу де небуряти ... та катують свого побратима (з допомогою сокири, лопати), постійно повторюючи "будеш писати рапорт?". Бачив на сторінці одного адвоката
наприклад це https://www.facebook.com/reel/2204716886610474 там більше 10 роликів

Не, ну тут он сам спровоцировал. Тут вопросов нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, - FT
Анастасія Горбачова

"Перехідні заходи" почнуть діяти вже з червня, коли закінчиться термін дії спеціальних заходів.
голова торгового комітету Європейського парламенту Бернд Ланге зазначив:

Це справді поганий сигнал для України. Пошук рішення займе щонайменше до жовтня.

За оцінками уряду України, повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить доходи країни приблизно на 3,5 млрд євро на рік.
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 09:21

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ
Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить
Бачив на сторінці одного адвоката

++ Одному з тих "піклувальників-котиків" карма таки уже прилетіла, під землю пішов...
Але, на жаль, не по Закону, а по Совісті, на нулі. :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 10:04

  prodigy написав:

На 11 хвилині для Флер стосовно хазяїна.
На 29 хв. для тих, хто закидає Бандерлогу стосовно церкви, а також ЛАДу стосовно мови.

А так взагалі....
Війна мабуть буде доти, поки будуть згодні (хоч за свідомістю, хоч за гроші або інші пряники, хоч через примус) на сортовість. Коли одні шахісти, другі слони)), а треті пішаки.
На виснаження..
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 10:20

  fler написав:
  Schmit написав:Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...

відсутність необхідності копіювати лайно, коли вже є власні, кращі розробки.

Заміщення контрнаступу розробками?
UA
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  #<1 ... 13845138461384713848>
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