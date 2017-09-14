Особливо глибокі рани залишають березневі візуальні контакти на Оболоні та занесенні малюнки пораненим бійцям в Дніпропетровський шпиталь. 120 кілограмові «офіцери вічного запасу» психічно травмовані від такої діяльності і вимагають як мінімум Альпійської реабілітації з мюнхенськими ковбасками. Не легка це справа 40 річному 120-кг офіцеру вічного запасу дивитись в дніпропетровському шпиталі на покалічених бійців. Кажуть після цього шаурма на Озерці була несмачною наступні 3 години. Потім все норм.
jump написав:проти гієни, яка побила викладача подано заяву у ДБР. антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"
Викладач ? чи вчитель ? Ти одразу знаешь, що побив "антимайданівець, тітушка, алкаш, ніде не служив, достойний представник "контори"" ? Факти в студію Та й відео якесь ... мляве ... не чутно спілкування Сильно тягне на постанову, на справжню постанову
знову "гдє доказатєльства?" Включи інтернет в телефоні. Чи ти інформацію береш тільки з місцевої районної газети "Правда"? Про цього переодітого бурята вже повне досьє гуляє але якщо тримати голову в піску то звісно "іпсо, постанова, вирвано з контексту, ко-ко-ко"
pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить
тебе реально в гуглі забанили? Микола про відео з нашого підрозділу де небуряти ... та катують свого побратима (з допомогою сокири, лопати), постійно повторюючи "будеш писати рапорт?". Бачив на сторінці одного адвоката наприклад це https://www.facebook.com/reel/2204716886610474 там більше 10 роликів
pesikot написав:Але ж ... потрібно навести загадковість ... таке ... ТАКЕ трапилось ... що скоро, СКОРО ... всі ... ВСІ ОФІГІЮТЬ Наче у нас _Mykola_ той, хто інфраструктуру лагодить
тебе реально в гуглі забанили? Микола про відео з нашого підрозділу де небуряти ... та катують свого побратима (з допомогою сокири, лопати), постійно повторюючи "будеш писати рапорт?". Бачив на сторінці одного адвоката наприклад це https://www.facebook.com/reel/2204716886610474 там більше 10 роликів
Не, ну тут он сам спровоцировал. Тут вопросов нет.
На 11 хвилині для Флер стосовно хазяїна. На 29 хв. для тих, хто закидає Бандерлогу стосовно церкви, а також ЛАДу стосовно мови.
А так взагалі.... Війна мабуть буде доти, поки будуть згодні (хоч за свідомістю, хоч за гроші або інші пряники, хоч через примус) на сортовість. Коли одні шахісти, другі слони)), а треті пішаки. На виснаження..