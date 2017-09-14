У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем (с)
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Додано: Сер 14 тра, 2025 10:33
Додано: Сер 14 тра, 2025 10:43
Це бачення з Хорватії чоловіка розчарованого у державі. Він вже здає мабуть нижче ринку і наразі тільки готується до високого сезону. Як вважаєте 15% чи 7 чи 4 реальних вийде? Тримайте нас в курсі будь-ласка. Війна скінчиться коли той хто її розпочав захоче. Крапка. Не ми, не зе, не прости господи трамп не дуже на це впливаємо тому що немає довіри і плану дій окрім захисту.
Востаннє редагувалось stm в Сер 14 тра, 2025 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:04
Та же сев. корея показывает, что шарик можно надувать очень долго...
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво
Я пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобається
Наприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатись
А от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ?
Я ж памятаю що писав 3 роки тому....
Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго не протягнуть
Те що я писав тоді - виявилось вірним.
Ми тепер не зупиняєємо виробництво на кожен виліт міга, а тому москалі зрозумівши безперспективність зашугування Західної України практично відмовились від ударів.
До речі
Те саме й по шахедам.... За всю війну до Львова долетіло і завдало тих чи інших збитків максимум 10 шахедів...
Тому сидіти як муха в підвалі 1000 днів бо шахед прилетить раз в квартал - таке собі задоволення
По можливості/ймовірності прильоту ракети в мої бізнеса чи сімю....
1 Я ж ніколи не кричав що буду радий якщо в шубного продавця-шуби згорять?
Тому звичайно щоб будь-які втрати від москальських ударів мене засмутять..
2 От тільки є речі які можна мінімізувати...
Наприклад застрахувати майно і в дупі бачити + радіти від того що
а - на майно вартістю в 3 млн грн- москалі витратили 3 млн доларів
б - від того що ракета роздовбала майно - з допомогою страховки я б став багатшим(адже нічого не заважає оцінити майно в 1,5 рази дорожче)
3 Всі втрати (майнові) на території Львова від педераційних ударів - львівянам міськрадою були компенсовані в ПОВНОМУ обсязі, не залежно було це майно застраховане чи ні.
4 Так я розумію що у прифронтових містах ситуація набагато гірша....
Але моє кредо - не існує універсальних рішень на всі випадки життя.
Тому те що добре у Львові - точно не так добре у Харкові....
І кожен самостійно приймає рішення що робити
евакууватись до Львова
чи залишатись в Харкові
чи йти в ЗСУ
як бачите - варіантів то й не дуже багато.
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:40
_hunter
У СевКорейцев и мясо на столе наверно в 30е годы того века было последний раз, и менталитет иной(как и у японцев впрочем, кушающих 3 раза в день и морепродукты, но от этого не перестающими быть муравьями в жирном муравейнике)
Да и кто кроме Ына(внука бога) там себе позволяет излишества?
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:48
"Я собі нічого не забороняв": Зеленський відповів, чи може вести переговори з Путіним
наполеончик недороблений
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Додано: Сер 14 тра, 2025 12:02
Він не забороняв. Заборонила РНБО. РНБО прямо заборонила Зеленському вести переговори з путіним. Але хіба для Зе існує закон.
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