Додано: Сер 14 тра, 2025 11:12

Banderlog написав: з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно)))) з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))

ЦікавоЯ пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобаєтьсяНаприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатисьА от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ?Я ж памятаю що писав 3 роки тому....Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго не протягнутьТе що я писав тоді - виявилось вірним.Ми тепер не зупиняєємо виробництво на кожен виліт міга, а тому москалі зрозумівши безперспективність зашугування Західної України практично відмовились від ударів.До речіТе саме й по шахедам.... За всю війну до Львова долетіло і завдало тих чи інших збитків максимум 10 шахедів...Тому сидіти як муха в підвалі 1000 днів бо шахед прилетить раз в квартал - таке собі задоволенняПо можливості/ймовірності прильоту ракети в мої бізнеса чи сімю....1 Я ж ніколи не кричав що буду радий якщо в шубного продавця-шуби згорять?Тому звичайно щоб будь-які втрати від москальських ударів мене засмутять..2 От тільки є речі які можна мінімізувати...Наприклад застрахувати майно і в дупі бачити + радіти від того щоа - на майно вартістю в 3 млн грн- москалі витратили 3 млн доларівб - від того що ракета роздовбала майно - з допомогою страховки я б став багатшим(адже нічого не заважає оцінити майно в 1,5 рази дорожче)3 Всі втрати (майнові) на території Львова від педераційних ударів - львівянам міськрадою були компенсовані в ПОВНОМУ обсязі, не залежно було це майно застраховане чи ні.4 Так я розумію що у прифронтових містах ситуація набагато гірша....Але моє кредо - не існує універсальних рішень на всі випадки життя.Тому те що добре у Львові - точно не так добре у Харкові....І кожен самостійно приймає рішення що робитиевакууватись до Львовачи залишатись в Харковічи йти в ЗСУяк бачите - варіантів то й не дуже багато.