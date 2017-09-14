RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13845138461384713848
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 10:33

  UA написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...

відсутність необхідності копіювати лайно, коли вже є власні, кращі розробки.

Заміщення контрнаступу розробками?

У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем (с)
whois2010
 
Повідомлень: 854
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 10:43

  UA написав:
  detroytred написав:А так взагалі....
Війна мабуть буде доти, поки будуть згодні (хоч за свідомістю, хоч за гроші або інші пряники, хоч через примус) на сортовість. Коли одні шахісти, другі слони)), а треті пішаки.
На виснаження..

Поки пішаки згодні на роль пішаків.
Сортовість дає короткочасний ефект та великі ускладнення.
Далі ненависть нижчого сорту до вищіх сортів зруйнує державу. Бо це не їх держава, а лише вищих малочисельних але нахабних сортів нахлібників - іждивенців.
До основанья, а затем...

Це бачення з Хорватії чоловіка розчарованого у державі. Він вже здає мабуть нижче ринку і наразі тільки готується до високого сезону. Як вважаєте 15% чи 7 чи 4 реальних вийде? Тримайте нас в курсі будь-ласка. Війна скінчиться коли той хто її розпочав захоче. Крапка. Не ми, не зе, не прости господи трамп не дуже на це впливаємо тому що немає довіри і плану дій окрім захисту.
Востаннє редагувалось stm в Сер 14 тра, 2025 10:44, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:04

  барабашов написав:
  UA написав:
  detroytred написав:А так взагалі....
Війна мабуть буде доти, поки будуть згодні (хоч за свідомістю, хоч за гроші або інші пряники, хоч через примус) на сортовість. Коли одні шахісти, другі слони)), а треті пішаки.
На виснаження..

Поки пішаки згодні на роль пішаків.
Сортовість дає короткочасний ефект та великі ускладнення.
Далі ненависть нижчого сорту до вищіх сортів зруйнує державу. Бо це не їх держава, а лише вищих малочисельних але нахабних сортів нахлібників - іждивенців.
До основанья, а затем...

я ж писал уже в жилищной ветке, что 99.9% авто ценой 100куе и выше, что куплены были внутри страны после 22года - небронированные и за рулём часто их удачливые(именно в это время) забронированные экстренноважные хозяева(и их соски), а не телохранители по 9 пудов без капли жира.
Да и бронированная херь даже В6/7 за лям легко вскрывается хоть ДШК, хоть РПГхой 60х годов.
Есть опастность что передутый шарик луснет.

Та же сев. корея показывает, что шарик можно надувать очень долго...
_hunter
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
Цікаво
Я пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобається
Наприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатись
А от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ?
Я ж памятаю що писав 3 роки тому....
Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго не протягнуть

Те що я писав тоді - виявилось вірним.
Ми тепер не зупиняєємо виробництво на кожен виліт міга, а тому москалі зрозумівши безперспективність зашугування Західної України практично відмовились від ударів.
До речі
Те саме й по шахедам.... За всю війну до Львова долетіло і завдало тих чи інших збитків максимум 10 шахедів...
Тому сидіти як муха в підвалі 1000 днів бо шахед прилетить раз в квартал - таке собі задоволення
По можливості/ймовірності прильоту ракети в мої бізнеса чи сімю....
1 Я ж ніколи не кричав що буду радий якщо в шубного продавця-шуби згорять?
Тому звичайно щоб будь-які втрати від москальських ударів мене засмутять..
2 От тільки є речі які можна мінімізувати...
Наприклад застрахувати майно і в дупі бачити + радіти від того що
а - на майно вартістю в 3 млн грн- москалі витратили 3 млн доларів
б - від того що ракета роздовбала майно - з допомогою страховки я б став багатшим(адже нічого не заважає оцінити майно в 1,5 рази дорожче)
3 Всі втрати (майнові) на території Львова від педераційних ударів - львівянам міськрадою були компенсовані в ПОВНОМУ обсязі, не залежно було це майно застраховане чи ні.
4 Так я розумію що у прифронтових містах ситуація набагато гірша....
Але моє кредо - не існує універсальних рішень на всі випадки життя.
Тому те що добре у Львові - точно не так добре у Харкові....
І кожен самостійно приймає рішення що робити
евакууватись до Львова
чи залишатись в Харкові
чи йти в ЗСУ
як бачите - варіантів то й не дуже багато.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26244
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2979 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:40

_hunter
У СевКорейцев и мясо на столе наверно в 30е годы того века было последний раз, и менталитет иной(как и у японцев впрочем, кушающих 3 раза в день и морепродукты, но от этого не перестающими быть муравьями в жирном муравейнике)
Да и кто кроме Ына(внука бога) там себе позволяет излишества?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:48

"Я собі нічого не забороняв": Зеленський відповів, чи може вести переговори з Путіним :lol:
https://focus.ua/uk/politics/706061-ya- ... inim-video
наполеончик недороблений :lol:


Студентів старших за 25 років відрахують після весняної сесії 8)
Пісня весняної сесії прогнозується велике відрахування студентів-чоловіків 25+. Поки МОН шукає фальшивих студентів, юристи нагадують: вік — не причина для виключення з вишу.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/706074- ... uhilyantiv
jump
 
Повідомлень: 4713
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:02

  jump написав:"Я собі нічого не забороняв": Зеленський відповів, чи може вести переговори з Путіним :lol:
https://focus.ua/uk/politics/706061-ya- ... inim-video
наполеончик недороблений :lol:

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 вересня 2022 року
.....
Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
2. ...

Він не забороняв. Заборонила РНБО. РНБО прямо заборонила Зеленському вести переговори з путіним. Але хіба для Зе існує закон. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13845138461384713848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 98177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 274519
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 928401
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6398)
14.05.2025 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.