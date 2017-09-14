detroytred написав:А так взагалі.... Війна мабуть буде доти, поки будуть згодні (хоч за свідомістю, хоч за гроші або інші пряники, хоч через примус) на сортовість. Коли одні шахісти, другі слони)), а треті пішаки. На виснаження..
Поки пішаки згодні на роль пішаків. Сортовість дає короткочасний ефект та великі ускладнення. Далі ненависть нижчого сорту до вищіх сортів зруйнує державу. Бо це не їх держава, а лише вищих малочисельних але нахабних сортів нахлібників - іждивенців. До основанья, а затем...
Це бачення з Хорватії чоловіка розчарованого у державі. Він вже здає мабуть нижче ринку і наразі тільки готується до високого сезону. Як вважаєте 15% чи 7 чи 4 реальних вийде? Тримайте нас в курсі будь-ласка. Війна скінчиться коли той хто її розпочав захоче. Крапка. Не ми, не зе, не прости господи трамп не дуже на це впливаємо тому що немає довіри і плану дій окрім захисту.
Востаннє редагувалось stm в Сер 14 тра, 2025 10:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А так взагалі.... Війна мабуть буде доти, поки будуть згодні (хоч за свідомістю, хоч за гроші або інші пряники, хоч через примус) на сортовість. Коли одні шахісти, другі слони)), а треті пішаки. На виснаження..
Поки пішаки згодні на роль пішаків. Сортовість дає короткочасний ефект та великі ускладнення. Далі ненависть нижчого сорту до вищіх сортів зруйнує державу. Бо це не їх держава, а лише вищих малочисельних але нахабних сортів нахлібників - іждивенців. До основанья, а затем...
я ж писал уже в жилищной ветке, что 99.9% авто ценой 100куе и выше, что куплены были внутри страны после 22года - небронированные и за рулём часто их удачливые(именно в это время) забронированные экстренноважные хозяева(и их соски), а не телохранители по 9 пудов без капли жира. Да и бронированная херь даже В6/7 за лям легко вскрывается хоть ДШК, хоть РПГхой 60х годов. Есть опастность что передутый шарик луснет.
Та же сев. корея показывает, что шарик можно надувать очень долго...
Banderlog написав:з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
Цікаво Я пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобається Наприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатись А от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ? Я ж памятаю що писав 3 роки тому.... Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго не протягнуть
Те що я писав тоді - виявилось вірним. Ми тепер не зупиняєємо виробництво на кожен виліт міга, а тому москалі зрозумівши безперспективність зашугування Західної України практично відмовились від ударів. До речі Те саме й по шахедам.... За всю війну до Львова долетіло і завдало тих чи інших збитків максимум 10 шахедів... Тому сидіти як муха в підвалі 1000 днів бо шахед прилетить раз в квартал - таке собі задоволення По можливості/ймовірності прильоту ракети в мої бізнеса чи сімю.... 1 Я ж ніколи не кричав що буду радий якщо в шубного продавця-шуби згорять? Тому звичайно щоб будь-які втрати від москальських ударів мене засмутять.. 2 От тільки є речі які можна мінімізувати... Наприклад застрахувати майно і в дупі бачити + радіти від того що а - на майно вартістю в 3 млн грн- москалі витратили 3 млн доларів б - від того що ракета роздовбала майно - з допомогою страховки я б став багатшим(адже нічого не заважає оцінити майно в 1,5 рази дорожче) 3 Всі втрати (майнові) на території Львова від педераційних ударів - львівянам міськрадою були компенсовані в ПОВНОМУ обсязі, не залежно було це майно застраховане чи ні. 4 Так я розумію що у прифронтових містах ситуація набагато гірша.... Але моє кредо - не існує універсальних рішень на всі випадки життя. Тому те що добре у Львові - точно не так добре у Харкові.... І кожен самостійно приймає рішення що робити евакууватись до Львова чи залишатись в Харкові чи йти в ЗСУ як бачите - варіантів то й не дуже багато.
_hunter У СевКорейцев и мясо на столе наверно в 30е годы того века было последний раз, и менталитет иной(как и у японцев впрочем, кушающих 3 раза в день и морепродукты, но от этого не перестающими быть муравьями в жирном муравейнике) Да и кто кроме Ына(внука бога) там себе позволяет излишества?
Студентів старших за 25 років відрахують після весняної сесії Пісня весняної сесії прогнозується велике відрахування студентів-чоловіків 25+. Поки МОН шукає фальшивих студентів, юристи нагадують: вік — не причина для виключення з вишу. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/706074- ... uhilyantiv
від 30 вересня 2022 року ..... Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним. 2. ...
Він не забороняв. Заборонила РНБО. РНБО прямо заборонила Зеленському вести переговори з путіним. Але хіба для Зе існує закон.
jump написав:"Я собі нічого не забороняв": Зеленський відповів, чи може вести переговори з Путіним наполеончик недороблений
РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року ..... Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним. 2. ...
Цікаво б почути юристів з приводу "Констатувати неможливість" - якось воно звучить по дебільному і не конкретно.
Термін «констатувати неможливість» є стилістично допустимим у загальновживаній мові, але в юридичному контексті він може вважатися надто узагальненим або нечітким, залежно від ситуації.
Banderlog написав:з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
Цікаво Я пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобається Наприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатись А от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ? Я ж памятаю що писав 3 роки тому.... [i]Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго .
Та писав ти засранець, писав... І то шо 15 млн задофіга писав, бо простому пересічному стіки після смерті сімї не залишити. Чи це теж не писав?) Тіки чогось простий пересічний забив на тих 15млн і на купу чизбургерів. Не хоче пересічний захищати твою наливайку і твоїх синочків) А за церкву я не тільки підтримую, я і є з церкви, гонячи на церкву ти женеш на мене. тобі тупому патріоту це якось не доходить?
jump написав:"Я собі нічого не забороняв": Зеленський відповів, чи може вести переговори з Путіним наполеончик недороблений
РІШЕННЯ Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року ..... Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним. 2. ...
Цікаво б почути юристів з приводу "Констатувати неможливість" - якось воно звучить по дебільному і не конкретно.
Термін «констатувати неможливість» є стилістично допустимим у загальновживаній мові, але в юридичному контексті він може вважатися надто узагальненим або нечітким, залежно від ситуації.
Та давайте про більш цікаве. хуйло не приїде і чи можливо це розцінювати як кидок трампа, котрий сказав що теж приїде, якщо будуть оба. ЧСВ трампа вам як? Вважаю що ніяк, тому що не за зе наразі слідкує весь світ. Не з Ужгороду, визнаю )