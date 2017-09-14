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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13847138481384913850>
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:25

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
2. ...


Цікаво б почути юристів з приводу "Констатувати неможливість" - якось воно звучить по дебільному і не конкретно.
Термін «констатувати неможливість» є стилістично допустимим у загальновживаній мові, але в юридичному контексті він може вважатися надто узагальненим або нечітким, залежно від ситуації.


да всё понятно, зафиксировали раньше факт, что нет возможности, а сейчас такая возможность появилась, всё просто как двери
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:28

  Banderlog написав:Та писав ти засранець, писав... І то шо 15 млн задофіга писав, бо простому пересічному стіки після смерті сімї не залишити. Чи це теж не писав?)
Тіки чогось простий пересічний забив на тих 15млн і на купу чизбургерів.
Не хоче пересічний захищати твою наливайку і твоїх синочків) :lol:
А за церкву я не тільки підтримую, я і є з церкви, гонячи на церкву ти женеш на мене. тобі тупому патріоту це якось не доходить? :lol:


Українські військові віком до 25 років, які уклали контракт до запуску «молодіжних контрактів», скаржаться, що не отримують обіцяний мільйон підйомних, - командир 24 ЗШБ «Айдар» Станіслав Бунятов

зелені вилупки й дня не проіснують аби не наї...ати :oops: :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:35

  jump написав:
  Banderlog написав:Та писав ти засранець, писав... І то шо 15 млн задофіга писав, бо простому пересічному стіки після смерті сімї не залишити. Чи це теж не писав?)
Тіки чогось простий пересічний забив на тих 15млн і на купу чизбургерів.
Не хоче пересічний захищати твою наливайку і твоїх синочків) :lol:
А за церкву я не тільки підтримую, я і є з церкви, гонячи на церкву ти женеш на мене. тобі тупому патріоту це якось не доходить? :lol:


Українські військові віком до 25 років, які уклали контракт до запуску «молодіжних контрактів», скаржаться, що не отримують обіцяний мільйон підйомних, - командир 24 ЗШБ «Айдар» Станіслав Бунятов

зелені вилупки й дня не проіснують аби не наї...ати :oops: :shock:

Це потрібно читати як ті хто підписав контракти до не отримують виплати, ті хто після - частинами виплата, також не одразу. Так це несправедливо взагалі, тому що ті хто воюють більше 3 років незалежно від віку не мають преференцій. Хоча потрібно лише змінити сітку, відносно вос, відносно днів на ЛБЗ. Систему можна правити jump, дякую що хочете виправити несправедливість. Бачу що кожен день прям болить. Як я розумію львовяніну Назарію допомогти ви не вважаєте за потрібне, бува. Як Хантер все переживаєте, але більш ніж соціальна несправедливість на форумі нездатні...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:42

Довіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/14/7512196/

ну не потужно якось 8) 104% мало б бути :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:43

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
Цікаво
Я пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобається
Наприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатись
А от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ?
Я ж памятаю що писав 3 роки тому....
Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго .
Та писав ти засранець, писав...
  Banderlog написав: І то шо 15 млн задофіга писав, бо простому пересічному стіки після смерті сімї не залишити. Чи це теж не писав?)
А от про це писав...
Тільки нюанс...
Писав не ЗАДОФІГА -це вже знову твоя фантазія...
Писав
Що 90% за своє життя НЕ зароблять 15 млн....
Як на мене -це правда, яку нікуди діти.
  Banderlog написав:Тіки чогось простий пересічний забив на тих 15млн і на купу чизбургерів.
Так пересічний забив частенько і на СВОЄ життя- тому новини ти не відкрив.

  Banderlog написав: А за церкву я не тільки підтримую, я і є з церкви, гонячи на церкву ти женеш на мене. тобі тупому патріоту це якось не доходить? :lol:
Я в пятій точці бачив попів МП в Україні.
Якщо ти піп - то й тебе я бачив там само.
Для мене і ПЦУ достатньо.
А ти й далі плати гроші попу з росії, який їх в росію відішле щоб там було чим тебе вбивати.

Чого дурний-бо бідний
Чого бідний- бо дурний...
ТМ Народна Мудрість(с)
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 14 тра, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:44

  jump написав:Довіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/14/7512196/

ну не потужно якось 8) 104% мало б бути :lol:

73%, 74% хто їх розбере. Але питання як до Летусрока. Чи не буде для ЧСВ трампа ударом відмова хуйла до перемовин у Стамбулі?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:46

  stm написав:Це потрібно читати як ті хто підписав контракти до не отримують виплати, ті хто після - частинами виплата, також не одразу. Так це несправедливо взагалі, тому що ті хто воюють більше 3 років незалежно від віку не мають преференцій. Хоча потрібно лише змінити сітку, відносно вос, відносно днів на ЛБЗ. Систему можна правити jump, дякую що хочете виправити несправедливість. Бачу що кожен день прям болить. Як я розумію львовяніну Назарію допомогти ви не вважаєте за потрібне, бува. Як Хантер все переживаєте, але більш ніж соціальна несправедливість на форумі нездатні...

От як провладні проститутки (бо сподіваюсь, що ця істота пише за гроші, а не за покликом душі) швиденько реагують: написала людина, що зелевлада знов наїбала громадян. А у відповідь партактив пише, що всім погано, не лише останнім, кого наїбали, не треба загострювати. І взагалі, почни з себе. Бо поки не допоміг всім бідолашкам у рідному місті, про факапи зелевлади писати не смій!
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:49

  whois2010 написав:
  stm написав:Це потрібно читати як ті хто підписав контракти до не отримують виплати, ті хто після - частинами виплата, також не одразу. Так це несправедливо взагалі, тому що ті хто воюють більше 3 років незалежно від віку не мають преференцій. Хоча потрібно лише змінити сітку, відносно вос, відносно днів на ЛБЗ. Систему можна правити jump, дякую що хочете виправити несправедливість. Бачу що кожен день прям болить. Як я розумію львовяніну Назарію допомогти ви не вважаєте за потрібне, бува. Як Хантер все переживаєте, але більш ніж соціальна несправедливість на форумі нездатні...

От як провладні проститутки (бо сподіваюсь, що ця істота пише за гроші, а не за покликом душі) швиденько реагують: написала людина, що зелевлада знов наїбала громадян. У а відповідь партактив пише, що всім погано, не лише останнім, кого наїбали, не треба загострювати. І взагалі, почни з себе. Бо поки не допоміг всім бідолашкам у рідному місті, про факапи зелевлади писати не смій!

Скільки людей своїх співробітників ви своїми руками відправили у військо подав списки у ТЦК? Наразі я вважаю вас гарним але недалеким співробітником. Ваш директор десь біля вас, з цих же розрахунків.
Востаннє редагувалось stm в Сер 14 тра, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:49

  whois2010 написав:написала людина, що зелевлада знов наїбала громадян.
А може спочатку розібратись - а потім звинувачувати..
1 В оригіналі - ЗАТРИМУЮТЬ виплати...
це трошечки відрізняється від
НЕ ПЛАТЯТЬ ВЗАГАЛІ
2 В того кого ти обізвав партактивом-також не було виправдання ситуації..
а було чітко поставлене питання
Може варто тим хто ВЖЕ три роки служить -якось компенсувати їх службу хоча б фінансово і в розмірі як для тих хто сьогодні тільки починає?

То як
Ти за все красиве
Чи все таки ті хто ВЖЕ прослужили три роки мають право на додаткову премію в 1-2 млн грн за кожен прослужений рік?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 12:56

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:з калькулятором акула бізнесу зі львова писала, що нам вигідно щоб по львову запускали ракети бо шкоди мало а ракети коштують багато тому росія скоро загнеться економічно))))
Цікаво
Я пишу БАГАТО такого що тобі і так не подобається
Наприклад що ти засранець який підтримує ворожу церкву москви на території України. - з цим можеш сперичатись
А от приписувати мені того чого я не писав? НАФІГА ?
Я ж памятаю що писав 3 роки тому....
[i]Ракетна небезпека для мешканців Львова-перебільшена по тій простій причині що за всі випадки ракетних ударів по Львову( це більше 10 ракет) - загинуло максимум 5 осіб ( виключення удар по Яворівському полігону). Тому я вважаю неадекватними дії адміністрації про заборону працювати на кожен виліт МІГа з території білорусії(нагадаю він вилітав по три рази в день , а ударів було 10 за 1000 днів), бо економічні втрати від зупинки виробництва перевищують економічні втрати від загибелі людей, а тому нам треба не реагувати на вильоти..., бо витративши 10 ракет вартістю в 30+млн доларів на вбивсто 5 осіб москалі завдають собі таких збитків що довго .

Та писав ти засранець, писав... І то шо 15 млн задофіга писав, бо простому пересічному стіки після смерті сімї не залишити. Чи це теж не писав?)
Тіки чогось простий пересічний забив на тих 15млн і на купу чизбургерів.
Не хоче пересічний захищати твою наливайку і твоїх синочків) :lol:
А за церкву я не тільки підтримую, я і є з церкви, гонячи на церкву ти женеш на мене. тобі тупому патріоту це якось не доходить? :lol:

Писал в марте примерно, я подтверждаю.
На вопрос почему 30ти летние вгодованi кабани - наследники гиперкапиталов - не могут так папке и жiнкам в клювике 30(45)млн принести - понеслась ругань
барабашов
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