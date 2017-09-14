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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13847138481384913850
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:04

  jump написав:
Українські військові віком до 25 років, які уклали контракт до запуску «молодіжних контрактів», скаржаться, що не отримують обіцяний мільйон підйомних, - командир 24 ЗШБ «Айдар» Станіслав Бунятов

зелені вилупки й дня не проіснують аби не наї...ати :oops: :shock:
не понятно тільки чому є дискримінація за віком?
В такому разі всім контрактникам справедливо підйомні платити.)
Але діло не в тім.
Щось нема черг з охочих до тих грошей серед молодьожі, яка не пішла. Печуть гроші в руки :lol: як їх не рахуй хоть в хамбургерах хоть в суші а хоть в банках пивасика 1715. :lol: воно ж який принцип в зелених? Царь прікажєт, дуракі найдутса.
Проблема тіки що дураки закінчились. )
І бусифікація тут ні при чому. Це тут тільки вид роблять про страшну бусифікацію, яка зриває мобілізацію, а раньше черги були) ні чизбургери ні пряники на тих що зостався не діють) тому що ринок гоночних спортивних мотоциклів не безмежний)
Хтось купив, комусь навязали, зара щоб взяв покататись іще й вагон бургерів дають. А народ не бере)
А ті хто раньше взяли хто вбився, хто покалічився а кому і обридло...) мож наловити но, їхати заставити це вже не така проста задача як при наполеоні. Там вистроїв колону і тримати стрій!) А тут шос не хтять тримати розбігаються. Закликів більше платити тим шо пішли раніше тож не чути. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Закликів більше платити тим шо пішли раніше тож не чути. )
А може
Труси-хрестик?

1 Я ЗАКЛИКАВ ввести економічне бронювання, з допомогою якого можна було зібрати гроші на збільшення виплати тим хто служить....
2 Такі як ти що сказали?
НЄЄЄ, хай ВСІ....

І що вийшло?
Я не отримуючи ЖОДНИХ гарантій - все одно доначу....
ВСІ які по твоєму мали тебе поміняти - вирішили проплатити паром через Тису....
Ясно що з тих грошей тобі і побратимам нічого не перепало..

То хто винуватий в тому що ЕКОНОМІЧНЕ бронювання-зірвано і на його місці стоють КОРУПЦІЙНЕ бронювання?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:12

  stm написав:Та давайте про більш цікаве. хуйло не приїде і чи можливо це розцінювати як кидок трампа, котрий сказав що теж приїде, якщо будуть оба. ЧСВ трампа вам як? Вважаю що ніяк, тому що не за зе наразі слідкує весь світ. Не з Ужгороду, визнаю )

Зеленський запросив путіна. До чого тут Трамп?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:19

  fler написав:
  Schmit написав:Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...

відсутність необхідності копіювати лайно, коли вже є власні, кращі розробки.

Власні "кращі розробки" щось досі не дотягують до шахідів як не по масі БЧ, то по дальності/масовості/ціні...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:21

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Закликів більше платити тим шо пішли раніше тож не чути. )
А може
Труси-хрестик?

1 Я ЗАКЛИКАВ ввести економічне бронювання, з допомогою якого можна було зібрати гроші на збільшення виплати тим хто служить....
2 Такі як ти що сказали?
НЄЄЄ, хай ВСІ....

І що вийшло?
Я не отримуючи ЖОДНИХ гарантій - все одно доначу....
ВСІ які по твоєму мали тебе поміняти - вирішили проплатити паром через Тису....
Ясно що з тих грошей тобі і побратимам нічого не перепало..

То хто винуватий в тому що ЕКОНОМІЧНЕ бронювання-зірвано і на його місці стоють КОРУПЦІЙНЕ бронювання?

На його місці мав бути закон Всі! І закон є тільки він не діє.
Або по черзі.
Ти ж не писав, що той хто тут теж має право відкуплятись так як і той хто не на фронті?
Представ собі з армії тож можно корупційно випригнути, правда за більші гроші. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ти ж не писав, що той хто тут теж має право відкуплятись так як і той хто не на фронті?
Будеш сміятись - писав.
Навіть розписував алгоритм по якому треба(можна ) було це спробувати.
Друге діло що ти не хотів цього бачити бо записав мене в вороги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 13:37

  andrijk777 написав:
  stm написав:Та давайте про більш цікаве. хуйло не приїде і чи можливо це розцінювати як кидок трампа, котрий сказав що теж приїде, якщо будуть оба. ЧСВ трампа вам як? Вважаю що ніяк, тому що не за зе наразі слідкує весь світ. Не з Ужгороду, визнаю )

Зеленський запросив путіна. До чого тут Трамп?

Трамп запросив всіх, потім хуйло( не путя, цікаве спостереження просто) запросив до Стамбулу, потім зе "стадіон, так стадіон" тему використав. Чи не буде це сприйнято трампом як "ні"? Ви вгадали з друком фублів на 100%. Мені важлива ваша думка експерта )
stm
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