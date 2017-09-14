Додано: Сер 14 тра, 2025 13:04

jump написав:

Українські військові віком до 25 років, які уклали контракт до запуску «молодіжних контрактів», скаржаться, що не отримують обіцяний мільйон підйомних, - командир 24 ЗШБ «Айдар» Станіслав Бунятов



зелені вилупки й дня не проіснують аби не наї...ати Українські військові віком до 25 років, які уклали контракт до запуску «молодіжних контрактів», скаржаться, що не отримують обіцяний мільйон підйомних, - командир 24 ЗШБ «Айдар» Станіслав Бунятовзелені вилупки й дня не проіснують аби не наї...ати

не понятно тільки чому є дискримінація за віком?В такому разі всім контрактникам справедливо підйомні платити.)Але діло не в тім.Щось нема черг з охочих до тих грошей серед молодьожі, яка не пішла. Печуть гроші в рукияк їх не рахуй хоть в хамбургерах хоть в суші а хоть в банках пивасика 1715.воно ж який принцип в зелених? Царь прікажєт, дуракі найдутса.Проблема тіки що дураки закінчились. )І бусифікація тут ні при чому. Це тут тільки вид роблять про страшну бусифікацію, яка зриває мобілізацію, а раньше черги були) ні чизбургери ні пряники на тих що зостався не діють) тому що ринок гоночних спортивних мотоциклів не безмежний)Хтось купив, комусь навязали, зара щоб взяв покататись іще й вагон бургерів дають. А народ не бере)А ті хто раньше взяли хто вбився, хто покалічився а кому і обридло...) мож наловити но, їхати заставити це вже не така проста задача як при наполеоні. Там вистроїв колону і тримати стрій!) А тут шос не хтять тримати розбігаються. Закликів більше платити тим шо пішли раніше тож не чути. )