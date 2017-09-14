Додано: Сер 14 тра, 2025 14:22

барабашов написав: stm

Вы знаете чем по металлу(не электронной начинке) С200 отличается от Патриот и С500/400 к примеру?

В плане - есть высшее образование связанное с этой сферой(как у Данилыча когда то было, когда ФАУ-2 и -3 Королёв наконец то передрал)? Вы знаете чем по металлу(не электронной начинке) С200 отличается от Патриот и С500/400 к примеру?В плане - есть высшее образование связанное с этой сферой(как у Данилыча когда то было, когда ФАУ-2 и -3 Королёв наконец то передрал)?

Ви знаєте, це мені нагадало моє спілкування з батьком чоловіка моєї сестри. Так, я погано орієнтуюся як сказати одним словом цей сімейний зв'язок. Він стояв на великому балконі квартири в оренді в Празі і убивався, що жодне СТО в Празі не надало йому якійсь там шпиндик, вони навіть не розуміли, що це таке (вважаю що його знання чеської десь на вашому рівні). Так ось, він мені жалівся, що всі навкруги дебіли. На що отримав відповідь. У цих дебілів все норм, ви бачите один раз на тиждень цей чоловік, який взагалі не розуміє в шпинделях приводить газон до нормального стану. Що навкруги авто які про шпинделі коли починають думати, здихаються того авто в більш розвинуті шпинделями країни, як наша. Але він як Франт не міг мені цього вибачити. Я вислухала що ні я, ні його син взагалі не розуміють як зробити корабель, і таку державу просрали. На що почув, що державу навряд чи могли просрати ті, хто був взагалі у проекті як дитина. Також як і Франт, він не збирався здаватися. Добре, як що не ви, то це зробили 50річні. Я була в азарті і сказала що 50 річним наразі, на момент розпаду держави зі всіма пелюшками було років 15. І якщо неповнолітні змогли просрати державу, то вони дуже талановиті. А відповідь дуже проста: у 90 просрали державу дорослі хімики і фізики, поміж іншими. І я їх не звинувачую, мені лише цікаво що навіть в 74 рочки ЛАД ніде не бачить через стіки років десонансу,ні не мови спілкування, а того що у великій державі з заводами, пароходами, хімиками і фізиками не один місяць елементарні продукти потрібно було добувати о 5 ранку. Це цікавий феномен ) всі заводи, пароходи були непотрібні задовго до розпаду але це зовсім інша історія...