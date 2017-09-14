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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13848138491385013851
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:05

  andrijk777 написав:Ні, це не правда.

Переговори в Стамбулі завтра. Хто кого куди запросив?

Програма ChatGPT сказала:
Завтра, 15 травня 2025 року, в Стамбулі заплановані переговори між Україною та Росією. Ініціатором зустрічі виступив президент України Володимир Зеленський, який запросив Володимира Путіна на прямі переговори без попередніх умов. Зеленський наголосив, що готовий до особистої розмови лише з Путіним, оскільки саме він приймає ключові рішення в Росії.

Так, ChatGPT рекламує казино під видом легкого заробітку. Тому, Андрію, я навіть не сумніваюся що першим про Стамбул казав хуйло. А далі, читає та використовує ChatGPT Трамп ми подивимось.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:07

stm
Вы знаете чем по металлу(не электронной начинке) С200 отличается от Патриот и С500/400 к примеру?
В плане - есть высшее образование связанное с этой сферой(как у Данилыча когда то было, когда ФАУ-2 и -3 Королёв наконец то передрал)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:08

Трамп про зустріч із хуйлом у Стамбулі завтра

«Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там. И это возможно. Если бы мы могли закончить войну, я бы думал об этом. А сейчас на завтра у нас все расписано. Вы понимаете это? У нас все готово. Завтра мы отправляемся в ОАЭ. Так что у нас очень насыщенная ситуация. Но это не значит, что я бы не сделал этого, чтобы спасти много жизней и вернуться. Но, да, я думаю, что мы что-то придумаем»

— Трамп.
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:22

  барабашов написав:stm
Вы знаете чем по металлу(не электронной начинке) С200 отличается от Патриот и С500/400 к примеру?
В плане - есть высшее образование связанное с этой сферой(как у Данилыча когда то было, когда ФАУ-2 и -3 Королёв наконец то передрал)?

Ви знаєте, це мені нагадало моє спілкування з батьком чоловіка моєї сестри. Так, я погано орієнтуюся як сказати одним словом цей сімейний зв'язок. Він стояв на великому балконі квартири в оренді в Празі і убивався, що жодне СТО в Празі не надало йому якійсь там шпиндик, вони навіть не розуміли, що це таке (вважаю що його знання чеської десь на вашому рівні). Так ось, він мені жалівся, що всі навкруги дебіли. На що отримав відповідь. У цих дебілів все норм, ви бачите один раз на тиждень цей чоловік, який взагалі не розуміє в шпинделях приводить газон до нормального стану. Що навкруги авто які про шпинделі коли починають думати, здихаються того авто в більш розвинуті шпинделями країни, як наша. Але він як Франт не міг мені цього вибачити. Я вислухала що ні я, ні його син взагалі не розуміють як зробити корабель, і таку державу просрали. На що почув, що державу навряд чи могли просрати ті, хто був взагалі у проекті як дитина. Також як і Франт, він не збирався здаватися. Добре, як що не ви, то це зробили 50річні. Я була в азарті і сказала що 50 річним наразі, на момент розпаду держави зі всіма пелюшками було років 15. І якщо неповнолітні змогли просрати державу, то вони дуже талановиті. А відповідь дуже проста: у 90 просрали державу дорослі хімики і фізики, поміж іншими. І я їх не звинувачую, мені лише цікаво що навіть в 74 рочки ЛАД ніде не бачить через стіки років десонансу,ні не мови спілкування, а того що у великій державі з заводами, пароходами, хімиками і фізиками не один місяць елементарні продукти потрібно було добувати о 5 ранку. Це цікавий феномен ) всі заводи, пароходи були непотрібні задовго до розпаду але це зовсім інша історія...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:32

Матриця)))

  Schmit написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Нездатність скопіювати шахед на четвертому році війни свідчить про...

відсутність необхідності копіювати лайно, коли вже є власні, кращі розробки.

Власні "кращі розробки" щось досі не дотягують до шахідів як не по масі БЧ, то по дальності/масовості/ціні...

26.02.2024
У 2024 поці Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих до іранських Shahed-131 та Shahed-136.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За його словами, українські зразки подібні на іранські "і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".
Камишін зауважив, що українські спроможності виробництва безпілотників не поступаються російським.
https://lb.ua/society/2024/02/26/600460 ... la_rf.html
І це на початок минулого року))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:46

  stm написав:
  барабашов написав:stm
Вы знаете чем по металлу(не электронной начинке) С200 отличается от Патриот и С500/400 к примеру?
В плане - есть высшее образование связанное с этой сферой(как у Данилыча когда то было, когда ФАУ-2 и -3 Королёв наконец то передрал)?

Ви знаєте, це мені нагадало моє спілкування з батьком чоловіка моєї сестри. Так, я погано орієнтуюся як сказати одним словом цей сімейний зв'язок. Він стояв на великому балконі квартири в оренді в Празі і убивався, що жодне СТО в Празі не надало йому якійсь там шпиндик, вони навіть не розуміли, що це таке (вважаю що його знання чеської десь на вашому рівні). Так ось, він мені жалівся, що всі навкруги дебіли. На що отримав відповідь. У цих дебілів все норм, ви бачите один раз на тиждень цей чоловік, який взагалі не розуміє в шпинделях приводить газон до нормального стану. Що навкруги авто які про шпинделі коли починають думати, здихаються того авто в більш розвинуті шпинделями країни, як наша. Але він як Франт не міг мені цього вибачити. Я вислухала що ні я, ні його син взагалі не розуміють як зробити корабель, і таку державу просрали. На що почув, що державу навряд чи могли просрати ті, хто був взагалі у проекті як дитина. Також як і Франт, він не збирався здаватися. Добре, як що не ви, то це зробили 50річні. Я була в азарті і сказала що 50 річним наразі, на момент розпаду держави зі всіма пелюшками було років 15. І якщо неповнолітні змогли просрати державу, то вони дуже талановиті. А відповідь дуже проста: у 90 просрали державу дорослі хімики і фізики, поміж іншими. І я їх не звинувачую, мені лише цікаво що навіть в 74 рочки ЛАД ніде не бачить через стіки років десонансу,ні не мови спілкування, а того що у великій державі з заводами, пароходами, хімиками і фізиками не один місяць елементарні продукти потрібно було добувати о 5 ранку. Це цікавий феномен ) всі заводи, пароходи були непотрібні задовго до розпаду але це зовсім інша історія...

Це були ті ж самі коки тільки вид збоку (суть та ж сама):
*Тоді через скорочення платоспроможності ціни на сільськогосподарську продукцію впали на 40-60%. В намаганні не дати цінам ще більше впасти уряд США вирішив знищувати частину продовольства: було вбито 6,5 млн. свиней, палили зерно, чавились фрукти, - все робилось для того, аби тільки продовольство не потрапило на ринок.

Це відбувалося на тлі тотального безробіття і голоду серед місцевих мешканців. Утилізація проходила всіма можливими засобами: харчі і викидались до океану, і спалювались, посіви ж просто переорювались. Все було зроблено таким чином, щоб люди не мали жодного шансу отримати продукти, що могло завадити стабілізації економіки.*
https://espreso.tv/article/2015/08/07/z ... enni_yizhi

*Вичерпання ресурсів росту... Не залежить від форми устрою (людей і т.д.)* (с) Мортимер

При вживанні понять "потрібні (не потрібні)" треба визначати кому саме і для чого саме.
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