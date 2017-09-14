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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:26

  fler написав:Schmit
"Ніякого припинення вогню не буде. (Привіт, lapay і Ко).Путін сподівається на наступ російських військ влітку і впевнений, що він пройде добре. Плюс позиція Китаю дає можливість Росії далі воювати. Ймовірно, коли Сі Цзіньпін приїжджав до Москви на парад 9 травня, він дав Путіну сигнал про підтримку. Адже китайці можуть зупинити війну, перекривши постачання озброєнь для Росії з КНДР, припинивши купувати російську нафту тощо. У Китаю є всі важелі тиску на Росію, але, судячи з усього, китайців поки що все влаштовує.
На Росію можуть подіяти і змусити припинити бої тільки жорсткі кроки, наприклад, якщо українці з європейцями перекриють порти Новоросійська і Балтики, а також зупинять російське авіасполучення."
https://glavred.net/interview/voyna-pro ... 65101.html


Берегова охорона Естонії 13 травня спробувала арештувати танкер тіньового флоту рф. Щоб його захистити, прилетів винищувач Су-35С, який зайшов у повітряний простір Естонії.

Як пише Астра, в акваторії Фінської затоки ВМС Естонії спробували зупинити і висадити з гелікоптера десант на нафтовий танкер JAGUAR(побудовано у 2005року) , що прямував до російського порту під прапором Габона. Судно JAGUAR значиться у списках української розвідки і GreenPeace як учасник «тіньового флоту» рф.

Стверджується, що естонські військові двічі зробили спроби висадити десант із гелікоптера на борт судна. Однак екіпаж нібито не допустив висадки оглядової групи і продовжив рух за наміченим маршрутом до порту Приморськ Ленінградської області.

Крім того, на відео з'явився імовірно російський винищувач Су-35, який порушив повітряний простір Естонії.

мені не ясно, яким чином екіпаж судна не дав можливість гелікоптеру висадити оглядову групу, на танкері є спеціальна площадка , вони там що екіпаж виставили під наближаючий гелікоптер? дуже стрьомна ситуація, що не віриться
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:29

  fler написав:Schmit
"Ніякого припинення вогню не буде. (Привіт, lapay і Ко).Путін сподівається на наступ російських військ влітку і впевнений, що він пройде добре. Плюс позиція Китаю дає можливість Росії далі воювати. Ймовірно, коли Сі Цзіньпін приїжджав до Москви на парад 9 травня, він дав Путіну сигнал про підтримку. Адже китайці можуть зупинити війну, перекривши постачання озброєнь для Росії з КНДР, припинивши купувати російську нафту тощо. У Китаю є всі важелі тиску на Росію, але, судячи з усього, китайців поки що все влаштовує.
На Росію можуть подіяти і змусити припинити бої тільки жорсткі кроки, наприклад, якщо українці з європейцями перекриють порти Новоросійська і Балтики, а також зупинять російське авіасполучення."
https://glavred.net/interview/voyna-pro ... 65101.html

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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:16

  Schmit написав:
  UA написав:Думаю, через тиждень - два щось підпишуть.
Вся ця суєта через бажання Хуйла повісити Зе шістки (на погони)

Для Зе, який неодноразово публічно називав пуйла долбо***, інших умов не буде. Ці принизливі та неможливі до виконання умови - ексклюзив для Зе. А так як Зе - наш вирок і його 5 років ніколи не закінчаться, то "покиньте всі надії...", не буде ніякої зупинки бойових дій, війна буде до повної руїни.

Чому неможливі?
Чонгар розмінував.
Армію перед війною скоротив...
Рагуль інфо
https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-s ... 97509.html
UA
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:26

  UA написав:
  Schmit написав:
  UA написав:Думаю, через тиждень - два щось підпишуть.
Вся ця суєта через бажання Хуйла повісити Зе шістки (на погони)

Для Зе, який неодноразово публічно називав пуйла долбо***, інших умов не буде. Ці принизливі та неможливі до виконання умови - ексклюзив для Зе. А так як Зе - наш вирок і його 5 років ніколи не закінчаться, то "покиньте всі надії...", не буде ніякої зупинки бойових дій, війна буде до повної руїни.

Чому неможливі?
Чонгар розмінував.
Армію перед війною скоротив...
Рагуль інфо
https://www.radiosvoboda.org/a/armiya-s ... 97509.html

І війну розпочав, а при янику низи так не крали ) Як там сезон розпочали? Бо холодно щось на пів Европи...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:32

Дональдака опять понесло

Интересно, что он может заключить при личной встрече, если после 4х месяцев встреч и переговоров - кацапы гнут свою линию?


⚡️Мы [с путиным], вероятно, запланируем это [заключить соглашение], потому что я устал от этих бесконечных встреч — Трамп

"Стив Уиткофф проделал невероятную работу. Но это очень тяжелая работа. И я думаю, что из-за занимаемой должности я единственный, кто сможет справиться с этой работой", — считает президент.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:35

  fler написав:Schmit
"Ніякого припинення вогню не буде. (Привіт, lapay і Ко).Путін сподівається на наступ російських військ влітку і впевнений, що він пройде добре. Плюс позиція Китаю дає можливість Росії далі воювати. Ймовірно, коли Сі Цзіньпін приїжджав до Москви на парад 9 травня, він дав Путіну сигнал про підтримку. Адже китайці можуть зупинити війну, перекривши постачання озброєнь для Росії з КНДР, припинивши купувати російську нафту тощо. У Китаю є всі важелі тиску на Росію, але, судячи з усього, китайців поки що все влаштовує.
На Росію можуть подіяти і змусити припинити бої тільки жорсткі кроки, наприклад, якщо українці з європейцями перекриють порти Новоросійська і Балтики, а також зупинять російське авіасполучення."
https://glavred.net/interview/voyna-pro ... 65101.html

Пропозиція РПВ президентом України В.Зеленським вже відбулася.

Тепер черга за другим бараном, як визначив колись Лапей.
Привіт секті вигадувальників.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:43

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Banderlog
Поняття революції не чітке. Тому що саме слово "революція" запозичене з класичного значення цього слова - "це різка зміна чогось". Але чому тоді люба різка зміна не є революцією, наприклад війна.
Участь народних мас - це ключова різниця між переворотом і революцією.
Тому:
2004 і 2014 - саме революції. 1917-лютий - це революція. 1917-жовтень - це переворот.
участь народу згоден, но майдан це не народ. Майдан це фестиваль, точніше фанзона на фестивалі. ) яким обяснили шо ви прогрєсівні. В чом прогрес не обяснили. ))) в чом різка зміна в 2014 році? Тіки давайте рахувати грошима а не свободою віросповідань, ліберальності економіки, сексуальної, свободи, перетину кордонів... та хрєн з ним приймаю любий критерій.
Де різкі зміни в результаті майдану? Де здобули?

здобули в тому, що не живемо в Біларусі-2. але декому непогано й там би жилося...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

коротке резюме - змістовних перемовин не буде. через небажання Раші вести перемовини - про що було відразу зрозуміло. якусь імітацію перемовин з висуванням нереальних вимог проводити будуть.

Трамп все одно знаходить якийсь виправдання для путіна. я вже не певен, чи Трамп взагалі впровадить проти нього рішучі дії. як будь-який автократ, Трамп не може визнати свою помилку, тому буде казати далі - ось-ось.

чи зможе Європа самостійно, без США проводити жорстку політику проти Раші - подивимось. отут є певні проблеми демократії при колективному рішенні, особливо коли є своя п'ята колонна. ресурсів у Європи вистачить - чи вистачить політичної волі?

схоже до осені війна продовжиться, а там... Раша блефує й хоче захапати якнайбільше, загальна мета - знищення України, як незалежної країни - поки незмінна. але ніяких 10-20 років війни не буде - на поточний момент обидві країни доволі виснажені, хоч й по-різному...

цікаво, що наші зрадофіли будуть тепер писати про перемовини - коли вже не вийде розповідати, як Україна не хоче перемовин 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 12:28

  Xenon написав:Дональдака опять понесло

Интересно, что он может заключить при личной встрече, если после 4х месяцев встреч и переговоров - кацапы гнут свою линию?


⚡️Мы [с путиным], вероятно, запланируем это [заключить соглашение], потому что я устал от этих бесконечных встреч — Трамп

"Стив Уиткофф проделал невероятную работу. Но это очень тяжелая работа. И я думаю, что из-за занимаемой должности я единственный, кто сможет справиться с этой работой", — считает президент.

Та много чего он может заключить... Например "я из этого барака ухожу, а ты ЗАЭС освобождаешь - мне на ней еще бабло зарабатывать"
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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  Shaman написав:
на поточний момент обидві країни доволі виснажені, хоч й по-різному...


китай може оказати медвежу послугу путіну


цікаво, що наші зрадофіли будуть тепер писати про перемовини - коли вже не вийде розповідати, як Україна не хоче перемовин


наші довбойоби зациклелись на Зеленському, це сором мати таких співвітчизників,
краще відкритих ворогів як русня, чим таких рпц-ників "захисників" як бандерлог (ще імя Бандери заплямував< ruska kurwa>
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