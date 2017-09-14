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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 138751387613877138781387913880>
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 12:52

Росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Сумській області: загинуло дев’ять людей
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:03

  prodigy написав:[url][/url]
  Shaman написав:
на поточний момент обидві країни доволі виснажені, хоч й по-різному...


китай може оказати медвежу послугу путіну


цікаво, що наші зрадофіли будуть тепер писати про перемовини - коли вже не вийде розповідати, як Україна не хоче перемовин


наші довбойоби зациклелись на Зеленському, це сором мати таких співвітчизників,
краще відкритих ворогів як русня, чим таких рпц-ників "захисників" як бандерлог (ще імя Бандери заплямував< ruska kurwa>
ну краще то краще) ти сам хочеш щоб я був ворогом,...
але чогось шоб тебе захищав.
То мож не брати в зсу рпц? І русскоязичних? І тих шо кладуть на ліберальні цінності? :lol:
Набереш одних майданівців :lol: вони правда не хтять)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:22

  Banderlog написав:ну краще то краще) ти сам хочеш щоб я був ворогом,...
але чогось шоб тебе захищав.
То мож не брати в зсу рпц? І русскоязичних? І тих шо кладуть на ліберальні цінності? :lol:
Набереш одних майданівців :lol: вони правда не хтять)

У якому році ви отримали громадянство Румунії? Мені щось каже що ви максимально недооцінюєте ліберальні цінності )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:25

  prodigy написав:
  Shaman написав:на поточний момент обидві країни доволі виснажені, хоч й по-різному...

китай може оказати медвежу послугу путіну
цікаво, що наші зрадофіли будуть тепер писати про перемовини - коли вже не вийде розповідати, як Україна не хоче перемовин

наші довбойоби зациклелись на Зеленському, це сором мати таких співвітчизників,
краще відкритих ворогів як русня, чим таких рпц-ників "захисників" як бандерлог (ще імя Бандери заплямував< ruska kurwa>

я так розумію то на честь великого народу Бандар-лог :lol:
«Ми великі. Ми вільні. Ми надзвичайні. Ми — найбільш надзвичайний народ у всіх джунглях! Ми всі кажемо так, отже, це має бути правдою»
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 тра, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:29

  stm написав:
  Banderlog написав:ну краще то краще) ти сам хочеш щоб я був ворогом,...
але чогось шоб тебе захищав.
То мож не брати в зсу рпц? І русскоязичних? І тих шо кладуть на ліберальні цінності? :lol:
Набереш одних майданівців :lol: вони правда не хтять)

У якому році ви отримали громадянство Румунії? Мені щось каже що ви максимально недооцінюєте ліберальні цінності )

не всі розуміють зв'язок ліберальних цінностей та високого рівня життя.

я гадаю там з цінностями все ок - Джорджеску або Сіміон :lol: й знову нерозуміння того, що за такого президента всі новоприбулі неофіти максимум будуть тягнути на другий сорт 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 тра, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:34

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Скажи що "Україна готова воювати 21 рік." Сциш?
А путін це сказав(устами Мединського). А ти не можеш. І Зеленський не може.
Пацан сказав-пацан зробив...
не зробив - знову сказав.....
Я в свої59+ можу сказати що готовий воювати хоч СТО років....
і чим це моє СКАЗАВ буде відрізнятись від СКАЗАВ 70+річного пердуна?

Тому
вірити педераційникам на слово-себе не поважати.

Так він не сказав "21 рік". Це я приукрасив. Він натякнув на 21 рік.
Він сказав рік, два, три. Можуть вони воювати рік, два, три? Я впевнений що можуть. Якщо ви не вірите вони можуть воювати рік, два, три - напишіть це прямо. Я вірю.

Тому закінчуємо ці всі "перемовини" і воюємо рік, два, три.
Зеленський не хоче приймати план Трмпа, значить воюємо ще рік, два, три. Керманич Зеленський веде нас в світле майбутнє!

Навіщо все ще переливання з пустого в порожнє? путін не поступиться - це вже очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:41

  andrijk777 написав:Так він не сказав "21 рік". Це я приукрасив. Він натякнув на 21 рік.
Він сказав рік, два, три. Можуть вони воювати рік, два, три? Я впевнений що можуть. Якщо ви не вірите вони можуть воювати рік, два, три - напишіть це прямо. Я вірю.

Тому закінчуємо ці всі "перемовини" і воюємо рік, два, три.
Зеленський не хоче приймати план Трмпа, значить воюємо ще рік, два, три. Керманич Зеленський веде нас в світле майбутнє!

Навіщо все ще переливання з пустого в порожнє? путін не поступиться - це вже очевидно.

про який план Трампа йде мова, що Зеленський не хоче приймати? чи теж прикрасив/вигадав? :)

й так, я впевнений, що більше року воювати на поточному рівні Раша не зможе. а ти хочеш вірити в невичерпні ресурси колоса на глиняних ногах 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: участь народу згоден, но майдан це не народ. Майдан це фестиваль, точніше фанзона на фестивалі. ) яким обяснили шо ви прогрєсівні. В чом прогрес не обяснили. ))) в чом різка зміна в 2014 році? Тіки давайте рахувати грошима а не свободою віросповідань, ліберальності економіки, сексуальної, свободи, перетину кордонів... та хрєн з ним приймаю любий критерій.
Де різкі зміни в результаті майдану? Де здобули?

здобули в тому, що не живемо в Біларусі-2. але декому непогано й там би жилося...
харашо, а де ми живем? Яких прав не має в білорусії які є у нас?)
Тіко не надо співати свою голубую луну) мені воно якось неінтересно ані права геїв, ані права жінок, ані дітей і права животних мені тож побоку :lol:
Право обирати презедента? Так я голосувати не ходжу, за шоколадного зайця б не голосував, а потужний мені б і в брєду не приснився. То який мені плюс од тих демократичних механізмів вибору? І вони вродь тойво? На паузі?
За шо там ще стояв майдан? За дешеві бу авто з європи?)
Потом канєшно європейські пенсії щоб наші пенсіонери гідно могли мандрувати.
Та хрін з ним з пенсами, вони не надьожні колись даж за комуняк могли голосувати.
Ми за прогрєсівну молодьож, яка там допомога була на дитину при янику а яка при потужному? На першу? На другу?
Право бикувати до мєнтів? Причина остановкі?? :lol:
Так то при янику було, тепер нова поліція вона таке не любить) і правильно робить. З тими хто забуває включати поворотніки треба ... ну ти пойняв?
Короч жду. По пунктам
Де гідність?

Вот читаю и не пойму - таки передумал передумывать? :wink:

А так - полностью согласен: есть у меня бывший коллега - так его брат от "таракана" до сих пор не убежал - хотя кордоны открыты. А вот бывший найвплывовишый - все совсем наоборот. :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:50

  Shaman написав:про який план Трампа йде мова, що Зеленський не хоче приймати? чи теж прикрасив/вигадав? :)

Спеціально для тебе і інших які далекі від теми російсько-української війни. Теми форуму, між іншим!
Які угоди по українсько-російській війні запропоновані Трампом? Пошукай в американських джерелах інформації.


Програма ChatGPT сказала:
Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США у 2025 році, запропонував мирний план для завершення війни між Україною та Росією. Цей план викликав значну критику через його спрямованість на поступки Росії та обмежені вигоди для України.

Основні пункти мирного плану Трампа:
1. Територіальні поступки на користь Росії
США визнають Крим як частину Росії на законодавчому рівні.

Фактичне визнання контролю Росії над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

2. Відмова України від членства в НАТО
Україна зобов'язується не вступати до НАТО, але може прагнути членства в Європейському Союзі.

3. Припинення вогню та демілітаризована зона
Негайне припинення вогню та створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, яку патрулюватимуть європейські миротворці без участі американських військ.

4. Економічна співпраця та зняття санкцій
Скасування санкцій, накладених на Росію з 2014 року.

Розширення економічної співпраці між США та Росією, особливо в енергетичному та промисловому секторах.

Підписання угоди про спільну розробку природних ресурсів України з американськими компаніями.

5. Безпекові гарантії для України
Надання Україні "надійних безпекових гарантій" від групи європейських та, можливо, неєвропейських країн.

США не є безпосереднім учасником цих гарантій.

6. Відновлення контролю над певними територіями
Україна відновлює контроль над частинами Харківської області, Запорізькою АЕС, Каховською дамбою та отримує безперешкодний доступ до Дніпра та Кінбурнської коси.

7. Відбудова України
Передбачено повну реконструкцію та фінансову компенсацію для України, але джерела фінансування не уточнені.


Яка реакція Зеленськиго на цей план?


Програма ChatGPT сказала:
Президент України Володимир Зеленський висловив обережну готовність до участі в мирних переговорах, запропонованих президентом США Дональдом Трампом, але чітко окреслив межі прийнятного для України.

❗ Основні позиції Зеленського щодо плану Трампа:
Неприйнятність територіальних поступок: Зеленський заявив, що Україна не готова віддавати Росії Донбас і Крим, наголосивши: «Це не є мирним планом» .
...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 13:50

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:здобули в тому, що не живемо в Біларусі-2. але декому непогано й там би жилося...
харашо, а де ми живем? Яких прав не має в білорусії які є у нас?)
Тіко не надо співати свою голубую луну) мені воно якось неінтересно ані права геїв, ані права жінок, ані дітей і права животних мені тож побоку :lol:
Право обирати презедента? Так я голосувати не ходжу, за шоколадного зайця б не голосував, а потужний мені б і в брєду не приснився. То який мені плюс од тих демократичних механізмів вибору? І вони вродь тойво? На паузі?
За шо там ще стояв майдан? За дешеві бу авто з європи?)
Потом канєшно європейські пенсії щоб наші пенсіонери гідно могли мандрувати.
Та хрін з ним з пенсами, вони не надьожні колись даж за комуняк могли голосувати.
Ми за прогрєсівну молодьож, яка там допомога була на дитину при янику а яка при потужному? На першу? На другу?
Право бикувати до мєнтів? Причина остановкі?? :lol:
Так то при янику було, тепер нова поліція вона таке не любить) і правильно робить. З тими хто забуває включати поворотніки треба ... ну ти пойняв?
Короч жду. По пунктам
Де гідність?

Вот читаю и не пойму - таки передумал передумывать? :wink:

А так - полностью согласен: есть у меня бывший коллега - так его брат от "таракана" до сих пор не убежал - хотя кордоны открыты. А вот бывший найвплывовишый - все совсем наоборот. :oops:

воно звісно можна так говорити за пивом з німецькими ковбасками - ще й на халявні 500 євро :lol: як воно непогано жити в Біларусі. так кордони відкриті - можете поїхати, подивитись... чомусь немає бажання? це як в КНДР - поїхати можна, але наступного разу виїхати вдасться через ...дцать років - якщо вдасться....
Shaman
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